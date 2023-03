Celebritatea lui Cristiano Ronaldo i-a salvat unui fost jucător de la Manchester United o întâlnire care mergea prost: „Din acea secundă, totul s-a schimbat complet”

In articol:

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai populari sportivi din lume, iar de pe urma acestui fapt au de câștigat adesea și cunoscuții starului portughez, așa cum este cazul unui fost jucător de la Manchester United.

Cristiano Ronaldo i-a salvat întâlnirea lui Danny Simpson cu Miss California

Celebritatea lui Cristiano Ronaldo (38 de ani) aduce beneficii și cunoscuților săi. Astfel că, recent, Danny Simpson (36 de ani), de două ori campion în Premier League (cu Manchester United în 2008 și cu Leicester în 2016), a dezvăluit că Ronaldo, care i-a fost coleg la gruparea de pe Old Trafford în perioada 2007-2009, i-a salvat o întâlnire care mergea prost.

Mai exact, fostul fundaș a declarat că, în urmă cu 7 ani, se afla la o întâlnire cu Miss California, care nu părea prea interesată de el. Astfel, după ce C7 a trecut să îl salute pe Danny Simpson, Miss California s-a schimbat brusc, devenind interesată de fundaș:

„Am mers în Los Angeles în cantonament, ne gândeam ce facem acolo, din moment ce în mod normal mergeam în Dublin, iar acum eram în SUA. Am ales o zi anume în care m-am gândit să mă furișez în afara hotelului. M-am aranjat și am mers spre restaurant. Am întâlnit-o pe Miss California, am luat cina cu ea și jur că lucrurile nu mergeau deloc.

Devenise dureros, dar la un moment dat am fost bătut pe umăr. M-am uitat și era nimeni altul decât Ronaldo. M-a strigat 'Simmo', iar eu i-am răspuns cu 'Ronny'. M-am ridicat, evident că ne-am și îmbrățișat. Am discutat puțin, după m-am așezat la loc și o văd că mă întreabă 'Cum de îl cunoști pe Ronaldo?'

M-am făcut că nu e mare lucru și i-am spus că obișnuiam să joc alături de el. Din acea secundă, totul s-a schimbat complet. Sincer, a fost o persoană total diferită, iar asta doar pentru că Ronaldo a venit la mine și m-a salutat.”, a povestit Simpson, notează digisport.ro.

Danny Simpson [Sursa foto: instagram.com/dannysimpson]

Starul portughez s-a mutat într-un palat de 14 milioane de euro

Cristiano Ronaldo este tratat regește în Arabia Saudită, noua lui casă după transferul la Al-Nassr. Drept dovadă, la venirea lui în Riyadh a primit Apartamentul Regal, compus din 17 camere dispuse pe două etaje ale hotelului de lux Four Seasons.

Ronaldo a dus o viață de șeic la hotel, însă, așa cum declara în urmă cu două luni, acesta nu intenționa să locuiască prea mult acolo, întrucât voia o casă pe pământ. Așa că, în urmă cu câteva zile, fotbalistul lusitan și-a luat partenera și cei cinci copii, și s-a mutat într-un palat din cartierul exclusivist Al-Muhammadiyah.

Conform presei arabe, Cristiano Ronaldo și-a ales un imobil estimat la ”modica” sumă de 14 milioane de euro, unul care arată spectaculos și cuprinde opt dormitoare, un bazin olimpic, dar și un living cu fântână arteziană interioară.

