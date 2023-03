Celebritățile din România, printre victimele COVID-ului și ale virozelor de sezon! Cine sunt divele care s-au confruntat cu probleme de sănătate și ce sfaturi au medicii| EXCLUSIV

In articol:

România s-a confruntat în ultimele săptămâni cu numeroase cazuri de COVID-19, gripă sau viroze de sezon. Printre cei care au avut probleme la capitolul sănătate se numără și vedetele. Divele autohtone nu au scăpat nici ele de virozele respiratorii, așa că multe dintre ele s-au plâns în online cu privire la starea pe care o au.

Recent, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat și cu medicul Adrian Marinescu despre problemele de sănătatea cu care se confruntă românii și mai ales despre cum ne-am putea feri de numeroasele cazuri de COVID-19 ce au apărut în ultimele săptămâni.

Cine sunt vedetele afectate de gripă sau COVID-19

Cele mai recente cazuri de vedete care s-au confruntat cu o serie de probleme de sănătate cauzate de viroze sunt Georgiana Lobonț, Mira sau Larisa Udilă. Din fericire, niciuna dintre ele nu a avut complicații, iar totul s-a rezolvat rapid.

Adrian Minune ar fi ajuns și el de urgență la un spital privat din București, fiind suspect de COVID-19. Virusul face, de câteva săptămâni, tot mai multe victime, însă medicul Adrian Marinescu ne-a explicat, în exclusivitate, că nu ar trebui să existe motive reale de îngrijorare în rândul cetățenilor.

Cele mai multe cazuri de COVID-19 din prezent fiind ușoare, iar pacienții fiind tratați ambulator doar dacă prezinte simptome mai agresive.

"Nu sunt un motiv de îngrijorare, însă vorbim de o realitate. În această conviețuire despre care noi vorbeam încă de la începutul anului 2022, avem și fluctuații.

Conviețuire înseamnă Omicron și indiferent de subvariante, nu este ceva diferit în prezent. Chiar dacă avem o subvariantă nouă și în momentul de față, ea nu este mai agresivă sau diferită în vreun fel", a explicat medicul Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă, probleme de sănătate în timpul vacanței din Dubai

Larisa Udilă se află în vacanță în Dubai, alături de soțul și fiul său. Frumoasa brunetă se bucură de sejurul de lux pe care l-a ales, dar și de unele dintre cele mai frumoase momente alături de fiul său.

Așa cum i-a obișnuit pe fani, Larisa Udilă le spune lucrurile bune, dar și cele mai puțin bune din viața sa, iar recent a dezvăluit pe Instagram că s-a confruntat cu mici probleme de sănătate în timpul sejurului din Emirate.

Vedeta din online a mărturisit pe Instagram că mama sa a luat o răceală din avion, iar acest lucru s-a întâmplat ulterior și în cazul ei.

"Eu am captat o răceală de la mama care a luat-o din avion și se pare că am luat-o destul de târziu eu. De-abia astăzi începe să își pună stăpânire pe gâtul meu și pe nas, am nasul foarte înfundat. Sper să treacă repede", a spus bruneta în mediul online, în urmă cu o săptămână.

Mira [Sursa foto: Instagram]

Mira, testată pozitiv pentru COVID-19

Mira le-a dat o veste tristă fanilor, chiar la începutul acestei săptămâni. Frumoasa cântăreață a fost testată pozitiv pentru COVID-19, cu doar câteva zile înainte de lansarea noii sale piese.

Artista i-a anunțat pe fani pe Instagram, acolo unde a postat o fotografie cu testul pe care l-a făcut și medicamentele pe care le lua.

"Să fie cu sănătate, că vineri vine piesa aia…", a scris Mira pe contul său de Instagram.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț, probleme cu o răceală înainte de vacanță

Georgiana Lobonț este mereu sinceră cu fanii din mediul online, iar așa s-a întâmplat și recent. Artista le-a mărturisit internauților, chiar înainte să plece în vacanță că se confruntă cu probleme de sănătate.

Frumoasa cântăreață a avut parte de zile de foc în Irlanda, acolo unde a cântat pentru românii stabiliți la Dublin, iar când a revenit la București s-a trezit cu o răceală.

"Ne pregătim, facem bagajele, pentru că mâine plecăm în vacanță. Eu sunt răcită, bocnă de răcită. Nu știu ce, Doamne, am făcut. Când am aterizat aici în București probabil... nu știu, de la aerul din Irlanda, habar nu am, dar sunt foarte răcită și am băgat direct cu antibiotice, cu medicamente, dau și cu uleiuri, cu de toate ca să mă fac bine.

Sunt convinsă că o să mă fac bine, că întotdeauna sunt bine când trebuie să fac câte ceva. Nu mă sperie pe mine nici măcar o răceală. Nimic nu mă sperie pe mine, sunt mereu o optimistă și asta vă încurajez să faceți și voi. Dacă gândiți pozitiv totul e de bine", spune Georgiana Lobonț în mediul online, în urmă cu câteva săptămâni.

Măsurile esențiale ca să ne protejăm de gripă și COVID-19

În contextul virozelor respiratorii și al acestui minival de COVID-19, medicul Adrian Marinescu ne-a reamintit ce putem face ca să ne protejăm cât mai bine și să nu ajungem să avem probleme de sănătate.

"Nu trebuie să uităm de regulile de igienă, cu spălatul mâinilor cu apă și săpun și părerea mea este că în spațiile închise, mai ales pentru persoanele care au un risc de a face forme severe, adică acele persoane vulnerabile, masca este o măsură bună.

Însă mare atenție, vorbim de spațiile închise, neaerisite și acolo unde interacționăm cu alți oameni și mai ales pentru cei care au un risc real de a face aceste forme de complicații", a explicat medicul Adrian Marinescu, pentru WOWbiz.ro.

