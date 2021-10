Celebrul Sissoko Sidia, găsit mort în casă! Bucătarul a fost răpus de COVID-19

In articol:

Chef Sissoko Sidia, fost concurent la emisiunea culinară Masterchef, s-a stins din viață după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Bucătarul în vârstă de 54 de ani a fost găsit fără suflare în locuința sa din Capitală, în Sectorul 3. Bărbatul se afla sub supravegherea medicului său de familie din cauza infecției cu noul coronavirus.

decesul bucătarului a fost confirmat de medicul său de familie, potrivit Gândul.

Pagina de Facebook a lui Sissoko Sidia este asaltată cu mesaje în memoria bucătarului. Familiei și apropiaților nu le vină să creadă că s-a stins din viață.

„Pe 3 octombrie m-ai sunat, Sidia Sissoko. Am povestit, am râs, am depanat amintiri și am făcut planuri pt viitorul apropiat. Mi-ai luminat ziua așa cum numai tu știai să o faci! Sper sa ne aștepți pe toți cu o cârciumă așa cum știi tu că ne place, băutură multa la rece și cu voie bună. Ușor, ușor o să o umplem! Va fi ca în vremurile bune! Drum lin prieten drag!”, „Universule Mare, ce e asta!? Mi-e imposibil sa procesez vestea asta!”, „Ai plecat maestre! Mulțumesc pentru tot și toate!”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Sissoko Sidia a murit după infectarea cu noul coronavirus [Sursa foto: Facebook]

Sidia Sissoko, despre momentul în care a devenit bucătar cu acte în regulă

Sidia Sissoko a devenit bucătar chef cu acte în regulă. În urmă cu aproximativ 10 ani de zile, bărbatul s-a înscris la o şcoală de bucătari pe care a absolvit-o cu notă maximă, dar și la cursuri de chef.

„Examenul a fost solicitant, cu un grad de dificultate mult mai ridicat decât cel de bucătari. Am abordat acest examen cu toata seriozitatea, lucru care se reflectă în rezultatul obţinut. Pe lângă proba scrisă şi cea orala, am avut de preparat şi prezentat un antreu, un fel de bază şi un desert.

La antreu am gătit castravete umplut cu mousse de somon afumat şi creveti marinaţi în miere şi lămâie pe felie de piersică, prezentaţi pe foaie de andivă. Ca fel de baza am prezentat muşchiuleţ de porc gătit prin metoda ‘sous-vide’ cu sos de brânzeturi franţuzeşti (brie, camembert, roquefort), iar la desert am mizat pe tarta cu mousse au chocolat”, a dezvăluit bucătarul, potrivit TV Mania.

Sissoko Sidia a participat la Masterchef