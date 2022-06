Celia a stabilit toate detaliile botezului fiicei sale. Unde și când se va desfășura marele eveniment

In articol:

În urmă cu doar câteva luni, Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, deveneau pentru a doua oară părinți. Acum familia artistei este completă și exact așa cum și-a dorit-o ea mereu, visând să aibă un băiat și o fată, ceea ce s-a și întâmplat.

Astfel, după o relație de un deceniu, Celia se declară o femeie fericită și împlinită, un singur eveniment marcant urmând să le mai dea emoții.

În curând, pentru că Sara Maria are deja patru luni, vedeta în vârstă de 37 ani va pune în scenă un botez ca la carte.

Citeste si: Celia a dat vestea cea mare, la trei luni de când a devenit mamă pentru a doua oară: „Un nou membru al familiei”

Sara Maria va fi botezată în august

Pentru că regulile pandemice s-au ridicat, mulți au crezut că cei doi soți își vor boteza micuța fiică în Australia, acolo unde au și stat o lungă perioadă de timp. Însă planul lor este altul.

Citeste si: Armin Nicoară şi Claudia Puican se căsătoresc! “E oficial, a spus DA!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Deși sunt discreți din fire și nu obișnuiesc să-și trăiască viața personală în lumina reflectoarelor, Celia a dat acum din casă. Pentru că au avut de ales unde anume să se desfășoare botezul, la București, Timișoara, Deva ori în Australia, cei doi au luat o decizie surprinzătoare. Vedeta spune că evenimentul creștinării fetiței va avea loc la Deva, orașul ei natal, în august, atunci când le vor fi alături părinții, rudele și prietenii.

”Botezul îl facem până la urmă în România, la Deva, în luna august. Pentru cele mai multe neamuri, prieteni, care vin de la București, e același lucru dacă vin la Deva sau dacă veneau la Timișoara”, a declarat Celia, pentru Fanatik.

Pentru tot ce are acum pe plan personal, un soț iubitor și atent și doi copii minunați, Celia și-a sacrificat întreaga carieră.

Dar, deși spune că a pus muzica și celebritatea pe locul doi, dedicându-se în totalitate vieții de soție și mamă, artisa se declară împăcată cu deciziile sale și împlinită cu ceea ce are acum.

Citeste si: Celia, momente grele după moartea tatălui ei. Mesajul plin de durere despre cel care i-a dat viață: „N-ai apucat să-i cunoști și pe copilașii mei”

Proaspăta mămică a showbiz-ului mărturisește că pentru ea este mult mai importantă împlinirea sufletească decât cea materială, luându-și puterea necesară de a înfrunta orice de la omul alături de care trece prin viață, la bine, dar și la rău.

” Mi-am pus familia pe primul loc, dar și pentru că am avut de ce. Dacă aveam un bărbat care nu mă punea pe mine pe primul loc, mai spuneam. Dar atâta timp cât soțul meu m-a pus pe primul loc, am simțit si eu să fac același lucru. Am avut timp limitat de carieră, dar sunt împlinită cu alegerile mele. Sunt genul de om, care are nevoie de stabilitate și iubire. Este mai important să fiu implinită sufletește, decât implinită pe partea de carieră. Și ea dă o împlinire, dar nu se poate compara! Căldura omului, pe care îți pui umărul la greu, contează mai mult, decit succesul de pe scenă”, a mai declarat proaspăta mămică, Celia.