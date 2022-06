Celia are probleme cu inima. Ce diagnostic i-au pus medicii chiar din timpul celei de-a doua sarcini: ”Sper să fie totul în regulă”

In articol:

La jumătatea lunii februarie, Celia a născut pentru a doua oară, întregindu-și familia pe care a format-o cu Ardeli Ancuța.

Acum cei doi sunt părinți de băiat, dar și de fată și trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Chiar și așa, însă, încă din ultimul trimestru de sarcină, vedeta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate.

Celia, pe mâna medicilor cardiologi

Probleme care acum au trimis-o direct în cabinetul medicului specialist. Astfel că acum, pe Instagram, acolo unde ține în permanență legătura cu fanii săi, Celia a apărut într-o ipostază prin care și-a speriat fanii.

Vedeta s-a afișat cu un aparat prins pe piept, oferind și detalii despre ce se întâmplă, de fapt, cu ea. Astfel, cântăreața le-a mărturisit internauților că i-a fost descoperită o problemă la inimă, motiv pentru care s-a lăsat pe mâna medicilor din Timișoara.

"Ce voiam să vă spun este că, v-am mai zis, în sarcină am avut câteva probleme cu inima. Am fost descoperită cu extrasistole ventriculare, numărul lor a crescut destul de mult, am ajuns la 9000 de extrasistole ventriculare în trimestrul trei.(...) Ceva probleme la inimă am și mă bucur că am descoperit o clinică bună din Timișoara care să ma ajute. Vă recomand să nu neglijați problemele de sănătate de la inimă și să țineți totul sub control”, a spus Celia pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, proaspăta mămică a showbiz-ului românesc a revenit cu mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

Cântăreața și-a liniștit fanii și le-a mărturisit că acelea cabluri de pe pieptul ei sunt doar pentru o perioadă de 24 de ore.

Timp în care un aparat îi va monitoriza bătăile inimii, astfel încât, miercuri, atunci când va ajunge iar la medicul specialist să primească un diagnostic clar. Ea spera ca totul să fie bine și să poată să își reia activitatea zilnică cu care s-a obișnuit.

”Mulți m-ați întrebat de ce sunt așa cablată, e vorba de un holter ECG, care monitorizează pentru 24 de ore bătăile inimii. Iar acum fac un test de efort, merg pe o bicicletă, care mă ajută să monitorizez bătăile inimii. Mâine merg, din nou, la doamna doctor și sper să fie totul în regulă”, a mai spus vedeta.