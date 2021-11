Celia, decizie radicală după ce a rămas însărcinată! S-a retras din muzică: ”Am simțit că nu-mi mai găsesc locul”

In articol:

Celia urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Cântăreața a vrut să facă o schimbare în viața ei, să se focuseze mai mult pe viața de familie și să-și lase pasiunea deoparte. Celia a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni online, că nu-și mai gîsește locul în muzică și că din acest motiv a renunțat.

Citeste si: Celia, mămică de fetiță sau de băiețel? Vedeta a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil: "Ne este foarte greu să decidem numele"

” Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-și oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras. Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunat, mi-am trăit visul copilăriei. E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a povestit artista.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Celia, mămică de fetiță sau de băiețel?

Celia a reușit să rămână însărcinată din nou, la mai bine de 7 ani de când a adus pe lume primul copil. Artista și soțul ei au mai avut încercări de a deveni părinți pentru a doua oară, însă au fost nevoiți să se confrunte cu perioade dificile, căci vedeta a pierdut 2 sarcini,

înainte de cea pe care o are acum.Totuși, bucuria cuplului pare să fi umbrit momentele dureroase din trecut, pentru că Celia a anunțat că îi va dărui băiețelului ei o surioară.

Citeste si: Celia s-a temut să nu piardă din nou sarcina. Declarații emoționante ale solistei, la 5 luni de când a aflat că va deveni din nou mamă: "Îmi era frică să mă bucur"

Cât despre numele pe care se gândesc să i-l pună micuței, bruneta și partenerul său recunosc că le este foarte greu să ia o decizie, pentru că au deja 7 variante: "Se pare că vine o fetiță. Ne este foarte greu să decidem numele pentru fetiță. Avem vreo 7-8 variante și nu putem să ne hotărâm și am zis că lăsăm timpul. În momentul când nu o să mai avem ce să facem, va trebui să decidem.", a declarat Celia, în cadrul unei emisiuni TV.