Cerasela Iacob, totul despre viața sa, după ce Rareș a părăsit-o. Speră blonda la o împăcare? „Este un bărbat care se ține de cuvânt”

Cerasela și Rareș au devenit cunoscuți publicului larg după participarea în show-ul tentației. Ceea ce s-a întâmplat pe insulă a rămas pe insulă, căci s-au întors în România ca un cuplu. Doar că, la scurt timp de când și-au mai dat o șansă, cei doi au decis să pună capăt relației.

Astfel că de câteva luni bune, fiecare a pornit pe un alt drum, iar Cerasela a intrat în noul an ca o femeie singură.

Cerasela nu și-a mai refăcut viața, după despărțirea de Rareș

Blonda spune că acum nu are pe nimeni aproape, căci niciun bărbat nu a făcut-o să îl uite definitiv pe Rareș, cel alături de care ea spunea că vrea să devină mamă.

Și pentru că trecutul o bântuie încă, dar și pentru că nu vrea pe oricine, cu orice preț lângă ea, ci să aibă o relație serioasă, deocamdată,

se bucură de singurătate și de libertate.

”Nu am pe nimeni în prezent, sunt singură, am doar pisicile. Nici nu știu dacă sunt 100% pregătită pentru o relație, încă sunt urme de Rareș în mintea mea. Nu am găsit o persoană care să mă facă să zic gata, asta este, îl uit pe Rareș, nu mai există Rareș și putem să facem un viitor împreună. Nu mă combin doar ca să fiu combinată, nu îmi doresc o relație doar așa, nici prieteni cu beneficii, nu îmi doresc absolut nimic, mă descurc așa. Nici nu pun presiune pe mine”, a declarat Cerasela Iacob, conform SpyNews.

Cât despre relația avută cu Rareș, bărbatul alături de care a pășit pe insula tentației, Cerasela Iacob mărturisește că nu mai există cale de întoarcere.

Din păcate, subliniază ea, Rareș, odată ce a luat decizia de a o părăsi, nu mai acordă iubirii a doua șansă, chiar dacă ar mai avea sentimente pentru ea în continuare.

Chiar și așa, Cerasela crede că ce este menit să fie al ei, cu siguranță va fi, fie că este vorba de Rareș sau de un alt bărbat.

”Între mine și Rareș nu mai există, din păcate, cale de împăcare. Îl cunosc pe Rareș și este un bărbat care se ține de cuvânt și dacă a pus punct, a pus punct, nu se mai întoarce, chiar dacă ar ține în continuare la mine. Dacă e să fie, o să fie, o să simt, dar nu am simțit. Toate vin la momentul oportun, eu îmi văd de viața mea, de jobul meu, eu sunt pe primul loc”, a mai explicat fosta concurentă.