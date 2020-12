Cercetătorul Octavian Jurma, previziune sumbră pentru Capitală: „Bucureștiul va depăși, cu o probabilitate mare, în jurul Crăciunului, 100.000 de cazuri”

În data de 14 decemebrie, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că în București s-au înregistrat 1.142 de cazuri de COVID-19 doar în Capitală. Situația este extrem de îngrijorătoare, iar Bucureștiul se îndreaptă tot mai mult spre a atinge pragul de 100.000 de cazuri, susține cercetătorul Octavian Jurma.

In articol:

„In Capitala, rata de acumulare este destul de mare, peste 10.000 de cazuri saptamanal. In ultimele sapte zile au fost aproape 12.000 de cazuri inregistrate si 18.000 de cazuri, in 14 zile. Astfel ca nu este decat o chestiune de timp pana cand se vor depasi 100.000 de cazuri in Bucuresti. Si cel mai probabil saptamana viitoare se va intampla acest lucru.

Dar depinde foarte mult de felul in care coboara curba (infectarilor n.r). Curba coboara in doua feluri: fie prin masuri de restrictie si izolare, adica medicale si epidemiologice, fie prin scaderea numarului de teste. Pentru ca aceasta curba pe care noi o vedem este curba cazurilor confirmate prin teste RT-PCR. Si pe masura ce testele scad, este tot mai greu sa monitorizam situatia reala”, a declarat Octavian Jurma.

Cazurile de coronavirus din București sunt tot mai mari [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Ce se ascunde în spatele anunțului făcut de Dan Barna. Ce rol are DNA în decizia liderului - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

Octavian Jurma susține că luarea de măsuri din timp este singura soluție

Cercetătorul a mărturisit că aceste previziuni sunt special făcute pentru a evita o catastrofă, motiv pentru acre autoritățile ar trebui să ia măsuir cât mai repede. (Citeste si: Lituania a intrat în lockdown național până pe 31 ianuarie)

„Daca masurile care se iau acum vor avea un efect, s-ar putea sa reusim sa scadem un pic aceasta curba a infectarilor. Eu sper sa se ia masuri, astfel incat rezultatele sa ma contrazica. Durerea este atunci cand cifrele nu contrazic predictia. Scopul predictiilor este sa luam masuri in asa fel incat sa nu ajungem acolo.

Daca se ajunge acolo, inseamna ca nu s-au luat masurile necesare care sa impiedice sa se ajunga la aceasta predictie. Daca se pot face predictii pe crestere, este semn rau”, a adăugat Octavian Jurma.

Medicul nu exclude nici varianta ca până la finalul anului, Capitala să atingă și 120.000 de cazuri pe săptămână. „Bucurestiul va depasi, cu o probabilitate mare, in jurul Craciunului, 100.000 de cazuri. Aici este batalia cea mai mare sa scadem sub platoul acesta de 1.600 de cazuri pe zi si sa reusim sa nu ajungem la aceasta cifra, insa este greu de crezut”, a adăugat acesta.

Sursă: Ziare.com