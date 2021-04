Cerere in casatorie la Survivor România! S-a așezat în genuchi de față cu toți concurenții: „Înca tremur! Nu ma așteptam”

In articol:

Survivor România 2021 continuă să aducă în fața telespectatorilor atât meciuri inedite, cât și povești de viață și momente de neuitat. Faimoșii li Războinicii au avut parte de o surpriză în ediția de duminică seară, 4 aprilie, după ce au primit o vizită de la câștigătorii jocurilor LOVEimpice de la Radio Impuls.

Iulia și Vlad sunt cei doi câștigători, care au avut ocazia să îi cunoască pe concurenți.

„Avem alături de noi o altă surpriză a jocului de astăzi. Câștigătorii jocurilor LOVEimpice de la Radio Impuls sunt alături de noi, Iulia și Vlad, vă rog, poftiți alături de mine aici. Sunt campioni ca și voi!”, a anunțat Daniel Pavel.

După ce au trecut probele cu brio, Iulia și Vlad au pirimit vestea că vor pleca în Republica Dominicană chiar de aniversarea lor. Iulia a fost cea care și-a convins iubitul să se înscrie în concurs, pe care l-au și câștigat.

Iulia: „Mi s-a părut foarte tare ideea că avem ocazia să venim chiar aici și am vrut să ne înscriem”

Vlad: „M-a și convins! Noi n-am câștigat nimic niciodată și am zis că n-o să avem șanse. Am ajuns la probe, am câștigat 3/4 și suntem cei mai norocoși că am ajuns să fim aici. A fost o experiență incredibilă!”

Iulia: „Cel mai tare a fost că am primit vestea că suntem câștigători fix de ziua noastră”

Vlad și Iulia, câștigătorii jocurilor LOVEimpice de la Radio Impuls[Sursa foto: Captură KANAL D]

Moment unic în istoria Survivor România! S-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie

Vlad și Iulia le-au urat succes Războinicilor și Faimoșilor în competiție și i-au felicitat pentru parcursul pe care l-au avut până acum în Republica Dominicană. Pentru a marca acest moment incredibil, Vlad s-a pus în genunchi și a cerut-o pe iubita lui în căsătorie. Fără să stea prea mult pe gânduri, Iulia a spus DA, printre lacrimi.

„Vă susținem pe toți! Sunteți eroi că sunteți aici. De fiecare dată ne uităm la toate emisiunile, nu știu cum rezistați. Și noi suntem norocoși că am ajuns în acest punct, că ne-am bucurat de o vacanță minunată, chiar mi-aș dori să marchez acest moment pentru toată viața”, a declarat Vlad, câștigătorul jocurilor LOVEimpice de la Radio Impuls, înainte să se așeze într-un genunchi.

„Nu pot să cred că a zis da! Încă tremur! Nu mă așteptam”, a recunoscut Vlad, după ce iubita lui a acceptat bucuroasă să îi devină soție. Faimoșii și Războinicii s-au arătat la fel de surprinși și emoționați precum Iulia. Concurenții i-au felicitat pe cei doi și le-au urat casă de piatră!