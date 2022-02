Cesur Durak ne învață două remedii complet naturale și foarte eficiente împotriva răcelii și a tusei! Rețetele sunt ieftine și deloc toxice pentru organism

In articol:

Cesur Durak a fost invitat în ultima ediție e emisiunii Teo Show, acolo unde a prezentat două remedii 100% naturale și foarte eficiente în combaterea răcelii și a tusei, două probleme cu care se confruntă mai toată lumea în sezonul rece.

Cesur Durak, remediu natural pentru tuse

Specialistul în detox propune o rețetă pentru cei care se confruntă cu un simptom destul de neplăcut: tusea. Lista de ingrediente este destul de scurtă și deloc costisitoare. Astfel că cei care vor să scape de tuse au nevoie de o ridichie (neagră sau roșie), o ceapă, ghimbir și miere. Ridichia se scobește în partea de sus, iar cu o scobitoare se fac patru găurele și se pune pe un pahar. Același proces se repetă și la ceapă. Mai apoi se pune o lingură se ghimbir ras și miere din belșug. Cesur Durak recomandă ca acest „medicament” natural să fie consumat dimineața și seara, până când tusea dispare.

„O ridiche neagră sau roșie, o scobim pe dinauntru și îi facem patru găurele, o facem un fel de strecurătoare. Și facem la fal ca la ridichie și cu ceapa. Punem ghimbir în scobitură, iar mai apoi punem miere. Mierea protejează gâtul și ajută la tratarea tusei. Seara facem asta și așteptăm până mâine dimineață. Atenție, sucul rezultat nu se dă pe gât, ci se ia câte o linguriță dimineața și seara. Remediul este bun pentru copii începând de la 5 ani”, a dezvăluit Cesur Durak în emisiunea lui Teo Trandafir.

Citeste si: Zi neagră pentru chef Florin Dumitrescu. A murit..- bzi.ro

Cum scăpăm de răceală cu doar câteva ingrediente naturale

Cesur Durak are soluția și pentru răceală! Specialistul a pregătit în direct la Teo Show un cocktail bogat în vitamine ce are propirietăți aniseptice și antivirale, cu ingrediente la îndemâna oricui. Astfel că în doar câteva zeci de minute puteți face, chiar din confortul casei, un adevărat medicament împotriva răcelii. Tot ce trebuie să faceți este să urmați rețeta propusă de specialistul în detox.

Citeste si: Cesur Durak, renumitul specialist în nutriție, invitatul special al celebrei actrițe Kira Reed! „Am vorbit tuturor despre România, pentru că eu locuiesc aici”

„Pentru răceală ne trebuie coaja unei portocale, care are de trei ori mai multe vitamine decât ce e în interior și de patru ori mai multe fibre. Coaja de gutuie, zece cuișoare și un deget de ghimbir, sucul unei lămâi și un litru de apă. Toate se pun într-un bol și se biecbe timp de 15 minute, iar mai apoi se lasă un sfert de oră pentru a se răci. Se consumă cam 3-4 pahare cu jumătate de oră înainte sau după masă. Este o băutură antiseptică, antibacteriană, antivirus”, a mai spus Cesur Durak la Teo Show.

Citeste si: Vacanța-detox, soluția perfectă pentru cei care vor să îmbine utilul cu plăcutul! Cesur Durak anunță oferte incredibile pentru destinația Bodrum: "Există conceptul ultra-all-inclusive"

Cesur Durak este specialist in detox, iar programul său, Turcare, face furori la nivel international. Nu de alta, dar cu totii avem nevoie de medici buni, pe care este foarte greu sa ii gasim. Cesur Durak a dezvoltat un nucleu care ajuta romanii sa ajunga la cei mai buni specialisti straini, in functie de diagnostic.

Cesur Durak, unicul specialist detox din Romania, este expertul si reprezentantul exclusiv Bonus Travel pe piata din Romania al programelor de detoxifiere care au devenit un adevarat fenomen printre adeptii tot mai numerosi ai vietii sanatoase si care sunt disponibile la centrul Sianji Well Being, in Bodrum.