Cesur Durak, recunoscut la nivel global pentru sfaturile de detoxifiere! A fost premiat la Cannes: „A fost un lucru foarte important pentru mine”

Cesur Durak [Sursa foto: Captură video ] 19:31, iul 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Cesur Durak este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în detoxifiere, care a ajutat nenumărate persoane să-și schimbe total stilul de viață. Recent, serviciile pe care le oferă au fost recunoscute pe plan mondial, primid un premiu de prestigiu la Cannes pentru „Cel mai bun specialist în detoxifiere & Cel mai bun consultat în turismul medical”.

Specialistul a fost prezent în emisiunea Teo Show, unde a făcut mai multe dezvăluiri, atât despre reușita sa pe plan de afaceri, cât și despre regulile unui stil de viață prosper.

El atrage atenția asupra faptului că sistemul imunitar a devenit centrul de interes al multora în contextul epidemiologic actual, când omenirea încă se luptă cu virusul SARS-CoV-2. În ultima perioadă, Cesur Durak a fost contactat de multe persoane care i-au cerut ajutorul pentru a-și întări organismul în fața microbilor și a virusurilor.

View this post on Instagram A post shared by Cesur Durak 🇹🇷🧿🇷🇴 (@cesurdurakofficial)

„A fost un lucru foarte important pentru mine să mi se ofere acest premiu, dar, de asemenea, atunci când vorbesc de programele de detoxifiere, mă uitam și la programele românești. Am încercat să adun niște oameni din România la centrul meu din Bodrum și să se întoarcă și să povestească ce au mâncat, ce sport au făcut și cum li s-a schimbat viața.

După ce am luat premiul, atunci când vorbeam ziceam că sunt foarte fericit să am un succes prosper în afaceri și am zis că sunt fericit să mi se dea acest premiu în calitate de om de afaceri, dar aș fi fost mult mai fericit să se vorbească prin prisma specialistului de detox din mine. Dacă reușesc să îmbunătățesc viața unui singur om, sunt mult mai satisfacut. În urma acestei perioade a pandemiei, vorbim doar de sistemul imunitar și a fost nevoie de o astfel de chestie pentru a începe să fim mai atenți la acest aspect”, a declarat Cesur Durak, la Teo Show.

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

Cesur Durak[Sursa foto: Captură video ]

Cesur Durak, despre cum ne putem întări sistemul imunitar

Sistemul imunitar joacă un rol vital în rezisța organismului în fața inamicilor invizibil, cum este și coronavirusul, care a reușit să producă efecte grave peste tot în lume. În funcție de cât de puternic este sistemul imunitar, persoanele care intră în contact cu un agent patogen pot dezvolta forme mai ușoare sau mai grave de boală sau chiar pot să evite o posibilă infectare.

Cesur Durak spune că oamenii trebuie să-și schimbe complet stilul de viață pentru a avea un sistem imunitar mai bune și nu se referă doar la dietă, ci la absolut toate aspectele vieții. De la utilizarea excesivă a tehnologiei actuale, până la produsele pe care le aplicăm pe piele. De asemenea, stresul este un factor decisiv care poate afecta puternic calitatea vieții.

Citeste si: Specialistul în nutriție și detox Cesur Durak prepară băutura care arde grăsimile!

„E important să facăm o schimbare în viață, dieta nu este suficient. Trebuie să decidem ce este cel mai important: sănătatea sau alte aspecte. În caz contrar, dacă te ții de aceste reguli doar o săptămână nu vei face schimbări majore în viață. Așadar, vorbim de poluarea aerului, suntem sub un atact al poluării magnetice, toate rețelele wi-fi nu ne lasă să dormim cum trebuie. Trebuie să luăm o decizie să vedem dacă merită să continuăm așa, să mâncăm o mâncare care nu este sănătoasă...În momentul în care vedeți rezultatele, începeți să vă schimbați viața deja. Încercați să vă țineți departe de mâncarea procesată pe care o fac pentru a face produsul să reziste mai mult. În momentul în care faceți asta, vă scurtați viața. Deci asta este ceea ce încerc să le transmit oamenilor.

Citeste si: Cesur Durak le-a dus și la shopping, în bazar, pe Raluca Bădulescu și pe Ilinca Vandici! Noi aventuri la Bodrum

Încercam să explic, nu vreau să vă spun să nu folosiți anumite branduri, încercați să aveți grijă să puneți pe față și pe corp, doar produse bune. Există conexiuni în organismul nostru. Cei care au 80-90 de ani, acestea sunt principiile după care se ghidau. Ei au rămas cu aceleași produse pe care le consumau. S-au ținut tot timpul departe de stres. Deci, nu contează doar ceea ce mănânci, ci și hrana pentru creier și suflet. Atfel, nu vă veți putea ajuta”, a mai explicat Cesur Durak, la Teo Show.