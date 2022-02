„Ceva ce nu credeam că există”! Ce relație au, de fapt, fiica Ioanei Ginghină și Cristi Pitulice. Se înțeleg sau nu cei doi

In articol:

La ceva timp după divorțul de fostul soț, Ioana Ginghină și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, Cristi Pitulice. Ei bine, însă, din căsnicia precedentă pe care actrița a avut-o a rezultat o fiică, iar de-a lungul timpului fanii s-au întrebat cum se înțeleg, de fapt, fata

Ioanei Ginghină și noul partener de viață al mamei sale.

Din acest motiv, actrița a dat totul din casă și a lămurit politicos această curiozitate a admiratorilor ei, explicând concret ce relație există între fiica sa și Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină: „Nu credeam că voi găsi un bărbat care să-mi îngrijească atât de frumos copilul”

Cunoscuta actriță este tare mândră de relația pe care o au Cristi Pitulice și fiica sa, Ioana Ginghină afirmând că nu credea că va găsi un bărbat care să-i îngrijească copilul atât de frumos. Mai multe decât atât, actrița a mai spus că cei doi au o legătură extrem de puternică și au foarte des activități împreună.

De asemenea, Cristi Pitulice este destul de preocupat de educația fiicei Ioanei Ginghină, asta pentru că bărbatul și adolescenta fac teme la fizică și matematică împreună, iar de cele mai multe ori cei doi poartă discuții pe teme istorice, dar și de geografie.

”Aici este ceva ce nu credeam că există. Nu credeam că voi găsi un bărbat care să-mi îngrijească atât de frumos copilul. Activitățile lor sunt temele la fizică, matematică, discuții pe teme istorice, geografie, însă ce facem în fiecare weekend și nu am făcut până acum este că ne jucăm”, a povestit Ioana Ginghină pentru Viva.ro.

Ioana Ginghină și fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Când va avea loc nunta dintre Ioana Ginghină și Cristi Pitulice

Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de partenerul ei de viață, iar acum toți fanii așteaptă cu nerăbare să afle când va avea loc fericitul eveniment, mai precis când își vor uni destinele oficial.

Ei bine, însă, cunoscuta actriță a declarat că ea și logodnicul ei nu au stabilit încă o dată exactă privind ceremonia unde vor deveni oficial soț și soție, estimând că probabil prin luna septembrie se va întâmpla și acest lucru.

Citeste si: Ioana Ginghină, mireasă în 2022! Actrița se căsătorește cu iubitul ei, Cristi Pitulice: „Nu e o surpriză”

„Nu am stabilit încă. Alaltăieri am aflat că o să fim nași. O să stabilim. Asta e o formalitate. De mult a fost cererea în căsătorie și am zis că ”DA”, doar că nu ne-am grăbit să facem pasul oficial.(...) Nu știm exact când va avea loc nunta mirilor, probabil prin septembrie”, spunea ea.