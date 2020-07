In articol:

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu și-au aniversat 22 de ani de căsnicie în urmă cu doar două săptămâni, Cei doi au plecat într-o vacanță împreună și-au reînoit jurămintele. Mai mult, Țurcașiu a vorbit chiar și la un post de televiziune despre cât este de fericită alături de Cristian, alături de care vrea să trăiască toată viața. Estre oarecum bizar ca la doar două săptămâni, Anca să răstoarne tot cu anunțul că a divorțat.

”Nu știu cum au trecut acești ani. Au trecut frumos și repede. Nu am stat să numărăm niciodată, doar am trăit clipa, cum s-ar spune. E bine, e frumos, faptul că treci alături de omul pe care ți l-ai dorit alături prin viață și-l păstrezi acolo, e minunat. E foarte ușor să renunți la o relație mult mai ușor, decât să o păstrezi”, spunea Anca Țurcașiu în urmă cu două săptămâni.

Ceva teribil s-a întâmplat între Anca Țurcașiu și soțul ei! Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt?

Ce a determinat-o pe Anca să divorțeze de Cristian și să anunțe în mod public despărțirea? Greu de spus, însă la prima vedere pare că în acest interval s-a întâmplat ceva suficient de grav încât lucrurile să se schimbe la 180 de grade.

"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie!

Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată!

Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!", a explicat Anca Țurcașiu, seara trecută, pe contul ei de socializare.

Cel mai probabil, Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au avut probleme mai vechi iar vacanța de acum două săptămâni a fost o ultimă încercare de a-și salva căsnicia. Zvonuri legate de un posibil divorț al artistei au existat de câțiva ani buni.