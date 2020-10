In aceasta editie, ne reintalnim, prin intermediul micului ecran, la “Asta-i Romania!”, cu Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Chipurile României” (n.r. titlul original: „Flavours of Romania”), serie care a fost difuzata la Kanal D.

Nomad profesionist, aventurier, globe-trotter, Charlie a ales sa traiasca la Șirnea, satul de munte (comuna Fundata, Jud. Brasov), pe care vrea sa-l reinvie. El recunoaste ca salbaticia locului, linistea dar si oamenii l-au atras aici, in coltul acesta de Romanie magica.

“Calatoream in toata lumea pentru Travel Channel, in Amazon, Africa de Sud, Scotia, Grecia, Spania, si nu m-am gandit niciodata ca mai voi opri din asta. Dar venind in Romania, vazand aceste peisaje, fiind primit cu bucurie de localnici si vazand cat de frumoasa e tara am ales sa ma stabilesc aici… . (…) Am avut, de asemenea, si zile in care am trait periculos, din cauza taierii ilegale de lemne.

Mi-am dorit sa fac ceva cu adevarat legat de asta. Exista o primejdie, un risc, dar erau si multe lucruri frumoase. Imi doream sa vin in Romania si sa vedem ce putem face, asa ca am filmat documentarul seriei BBC <Wild Carpathia>, in urma cu zece ani, iar de atunci nu prea m-am mai oprit. Era inceputul unui intreg capitol din viata mea”, spune jurnalistul.

Un capitol care avea sa ii schimbe viata, sa-l opreasca pentru o clipa din calatoriile uimitoare din jurul lumii, si sa-l aseze acolo unde nu credea vreodata – intr-un colt din Carpatii Romaniei salbatice, la Sirnea. A cumparat de la oamenii locului o proprietate impresionanta, intinsa pe un deal intreg, cu hambare si case vechi traditionale, pe care abia asteapta sa le transforme in caminul visurilor lui. Charlie Ottley “justifica” de ce a ales acest loc care i s-a lipit de inima, sa-i devina casa. E coltul de rai in care vrea sa fie nu doar el fericit, doreste sa ii faca si pe altii fericiti si spera ca, odata cu prezenta lui aici, satul sa reinvie. In plus, tot in tara noastra, Charlie si-a gasit “jumatatea”, pe Oana, alaturi de care isi doreste sa imbatraneasca.

Pana sa-si vada visul cu ochii si sa devina proprietar de casa in varf de munte, englezul a fost nevoit sa faca cunosctinta cu birocratia tipic romaneasca.

Nu ratati povestea fascinanta a lui Charlie Ottley, englezul care a ales sa traiasca in Romania, in detrimentul oricarui alt colt de lume, duminica aceasta, de la ora 14:30, la “Asta-i Romania!”, emisiune prezentata de Mihai Ghita, la Kanal D.