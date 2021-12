Charlotte Arnould susține că a fost abuzată de Gérard Depardieu: „Nu mai suport. Am nevoie să mă exprim”

In articol:

Charlotte Arnould a dezvăluit public, în urmă cu câteva ore, pe rețelele de socializare, că ea este cea care l-a acuzat pe Gérard Depardieu de abuz! Actrița, în vârstă de 25 de ani, a depus plângere împotriva gigantului cinematografiei în urmă cu trei ani, sub anonimat și abia în 2020 actorul a fost pus sub acuzare.

Cu toate acestea, el nu se află în spatele gratiilor, ci este în continuare în libertate și își continuă viața liniștit, motiv pentru care tânăra a decis să dezvăluie că ea este cea care îi aduce aceste acuzații grave.

Charlotte Arnould: „El lucrează în timp ce eu îmi petrec timpul supravieţuind”

Gérard Depardieu a fost pus sub acuzare în urmă cu un an de zile, după ce pe numele lui fusese formulată o plângere, însă până acum nu s-a știut identitatea celei care l-a reclamat. Charlotte Arnould, actriţă, muziciană şi dansatoare, este cea care a făcut acuzațiile grave, la finalul lunii august 2018, după ce aceasta susține că ar fi fost agresată de două ori în apartamentul actorului în vârstă de 72 de ani, situat în departamentul VI din Paris. Pe 16 decembrie 2020, actorul a fost pus sub acuzare. Gérard Depardieu a fost audiat pe fond de judecătorul de instrucţie, dar pentru că a contestat faptele, el a fost lăsat liber, fără control judiciar.

Tânăra actriță a ajuns la capătul puterilor și a răbufnit pe Twitter, acolo unde a dezvăluit calvarul prin care trece, după ce ar fi fost batjocorită de actor.

„Să continui să tac, m-aş îngropa de vie. Am nevoie să trăiesc în adevăr. Trăiesc ascunsă şi în tăcere. Nu mai suport. Am nevoie să mă exprim. Am fost violată de Gérard Depardieu în august 2018. A trecut un an de când a fost inculpat. El lucrează în timp ce eu îmi petrec timpul supravieţuind", a explicat Charlotte Arnould pe rețelele de socializare.

Contactaţi de jurnaliștii de la AFP, nici Élodie Tuaillon-Hibon, avocata actriței și nici Hervé Temime, avocatul lui Gérard Depardieu, nu au dorit să ofere un punct de vedere. Actorul a solicitat de la camera de anchetă a Curţii de Apel Paris nulitatea rechizitoriului său, însă cererea nu a fost încă examinată, iar investigaţiile sunt încă în plină desfăşurare.

