Chef nebun pentru Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”! O supervedetă i-a cântat la petrecerea surpriză

ian 31, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

In articol:

Petrecerea cu pricina, pusă la cale de câțiva amici de-ai săi, a avut parte însă și de o surpriză de proporții, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” având bucuria ca la cheful organizat de prietenele sale să îi cânte ”La mulți ani” o artistă consacrată.

”Petrecerea a fost una cât se poate de tare, cu atât mai mult cu cât nuici nu mă așteptam să iasă așa de bine, mai ales că suntem în pandemie, nici nu visam la un chef de ziua mea de naștere. Iar când am văzut că pe ușă a intrat și Celia, cântăreața mea favorită și o bună prietenă de-ale mele, era să leșin. Mi-a cântat și Celia, a fost cel mai frumos cadou.

Frumoasa cantareata Celia a cantat la ziua amicei sale, Larisa Judele

Ne-am distrat, trebuie să recunosc, până dimineața devreme, am dansat și ne-am făcut de cap ca în vremurile bune”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” .

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit frumoasa fostă concurentă de la ”Puterea Dragostei”, surpriza a fost cu atât mai mare cu cât toată petrecerea a avut loc în apartamentul părinților ei. ”Nu înțelegeam de ce îmi tot spunea mama că are treabă, să trec mai pe seară pe acolo, în rest să îmi văd de treabă. Eram chiar puțin supărată, dar am atunci mi-am dat seama că sigur pune ceva la cale cu prietenii și prietenele mele. Și când am văzut că a venit și Celia cu un tort organic era să leșin. Și când mi-a cântat La mUlți Ani aveam lacrimi în ochi de emoție și fericire”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, probleme cu un fan prea... înfocat

Ultimele luni au fost pentru Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, unele extrem de dificile după ce acțiunile unui bărbat care o hărțuiește de mai mult timp s-au întețit și au devenit mai agresive ca niciodată. ”I s-a pus pata pe mine, dar la modul nasol. Îmi scrie email-uri în care spune că Dumnezeu a decis să fim împreună, că a auzit corul îngerilor, din-astea... E clar, este puțin dezechilibrat, puțin cam tare, și mă hăituiește acum. E blocat pe Facebook și Instagram, dar și-a făcut câteva conturi false, îmi scrie de pe ele, mă prind imediat că e tot el, are același discurs. Sunt, efectiv, terminată, mă simt abuzată de acest om”, ne-a spus, aproape plângând, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”.