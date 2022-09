In articol:

Biografie Chef Salvo Lo Castro

Chef Salvo Lo Castro are 49 de ani și s-a născut în țara de proveniență a mâncărurilor preferate de toată lumea, Italia. Bucătarul a fost familiarizat de la 12 ani cu gastronomia și tradițiile meleagurilor italiene, așadar a dezvoltat rapid o pasiune pentru gătit. Bucătăria nu a fost prima sa decizie în materie de carieră, însă influențele din jurul său l-au condus aici.

Și-a dorit să dezvolte o carieră în jurnalism, însă s-a reprofilat și i-au atras atenția științele exacte. Din acest motiv, Chef Salvo Lo Castro s-a gândit la o carieră în medicină. Cu toate acestea, balanța a balansat destul de mult și atenția bărbatului s-a concentrat asupra gastronomiei, ajungând să fie trimis de părinții săi la o școală de bucătari din Sicilia.



Cine este Chef Salvo Lo Castro [Sursa foto: https://www.instagram.com/realchefsalvolocastro/?hl=en]

„Tu dimineaţa intri în bucătărie, dar nu ştii când ieşi. Am ales bucătăria de foarte copil, la 12 ani. Acum am 47, a trecut foarte mult timp. Aşa din greşeală când mama era la spital eu am gătit mâncare pentru fratele meu”, a declarat Chef Salvo Lo Castro într-un interviu.



Deși era extrem de cunoscut și apreciat în Italia, Chef Salvo Lo Castro s-a stabilit în România la vârsta de 42 de ani, atrăgând atenția bucătarilor de la noi din țară, dar și persoanelor publice. Motivul pentru care a plecat din Italia a fost pasiunea pentru mâncarea tradițională românească și pentru o româncă. Alina a fost femeia care i-a cucerit inima de la primele interacțiuni și cu care are o poveste de dragoste ca-n povești.

Chef Salvo Lo Castro a gătit pentru nume celebre ale lumii

După ce a terminat cu mândrie școala de bucătari din Sicilia și a acumulat experiență suficientă în materie de gastronomie, Chef Salvo Lo Castro a făcut una dintre cele mai bune decizii ale vieții sale, s-a mutat la Roma. Timp de opt ani, bărbatul a lucrat prin bucătării de renume și a avut ocazia de a găti pentru multe personalități cunoscute, cum ar fi actori sau cântăreți celebrii.



Chef Salvo Lo Castro s-a stabilit în România acum șapte ani [Sursa foto: https://www.instagram.com/realchefsalvolocastro/?hl=en]

„Naomi Campbell, Tom Cruise, Nicole Kidman, Dolce Gabbana care încă nu era Dolce Gabbana erau Domenico Dolce şi Stefano Gabbana, dar veneau să mânânce acolo eu le făceam mic dejun, Rod Stewart, am pregătit foarte mult timp lui Robert de Niro în Roma, Anthony Hopkins când a făcut seria televizată în Italia, Silvio Berlusconi – am lucrat o perioadă cu el la Guvern”, a precizat bucătarul.



Chef Salvo Lo Castro a lucrat inclusiv pentru Papa Ioan Paul al II-lea, despre care a declarat că a fost o plăcere și o ocazie de neratat. Bucătarul a fost încântat să fie cel care îi pregătea preparatele suveranului Vaticanului și era încântat de aportul pe care îl aducea în farfuria fostului papă.

