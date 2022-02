Chefi fără limite 2022. Cine sunt concurenţii din echipa lui Chef Florin Dumitrescu FOTO

In articol:

Chefi fără limite 2022. Vezi cine sunt concurenţii care fac parte din echipa albastră, adică, echipa lui chef Florin Dumitrescu, la Chefi fără limite, sezonul 1.

Chefi fără limite 2022. Concurenți echipa albastră

Chefi fără limite este un nou cooking show, care îi are ca protagoniști pe cei trei chefi: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Emisiunea Chefi fără limite s-a filmat în insulele din Grecia. Alături de cei trei chefi participă câte șase concurenți, care formează echipele.

Echipa verde de la Chefi fără limite îi aparține lui Sorin Bontea, echipa mov este cea a lui Cătălin Scărlătescu, iar echipa albastră i-a fost atribuită lui Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu are în echipă un bucătar, un antreprenor, un instructor de fitness, dar și un director și un consilier: Arkanian, Iman Abushov, Daniela Andronie Rădulescu, Vlad Tănasie, Mariana Tarbuc și Daniel Tudor.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Arkanian [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Arkanian

Arkanian face parte din echipa albastră la Chefi fără limite 2022. Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu este de profesie artist.

Concurentul de la Chefi fără limite este artist Golden Boy Society, casa de discuri condusă de cântărețul Alex Velea.

”Chefi fara limite, începând de Luni, 21 Februarie, în fiecare Luni, Marți & Miercuri! O să vedeți pe unde am petrecut 2 luni din viața mea și cum a fost toată treaba asta pe care o pot numi real Experiența Vieții mele. VĂ PUUUP CAN’t WAITT”, a scris Arkanian pe rețelele de socializare.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Iman Abushov [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Iman Abushov

Iman Abushov face parte din echipa albastră la Chefi fără limite 2022. Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu și lucrează ca director comercial.

Concurentul de la Chefi fără limite este fost luptător și campion la kickboxing, potrivit descrierii sale de pe rețelele de socializare.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Daniela Andronie Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Daniela Andronie Rădulescu

Daniela Andronie Rădulescu face parte din echipa albastră la Chefi fără limite 2022. Concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu este de profesie instructor de fitness. Daniela Andronie Rădulescu locuiește în București.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Vlad Tănasie [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Vlad Tănasie

Vlad Tănasie face parte din echipa albastră la Chefi fără limite 2022. Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu este de profesie bucătar.

”Luni, 21 februarie, începe marea provocare, Chefi fără limite!”, a scris concurentul pe rețelele de socializare.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Mariana Tarbuc [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Mariana Tarbuc

Mariana Tarbuc face parte din echipa albastră la Chefi fără limite 2022. Concurenta din echipa lui Florin Dumitrescu și lucrează ca consilier la primărie în Galați.

”Prima zi în Grecia, ai mei, blue..blue...blue”, a scris concurenta de la Chefi fără limite pe rețelele de socializare.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Daniel Tudor [Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Daniel Tudor

Daniel Tudor face parte din echipa albastră la Chefi fără limite 2022. Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu este de profesie antreprenor.

”Cea mai frumoasă experiență pe care am apucat sa o trăiesc, un show în care am călătorit, am gătit și in care am cunoscut oameni mișto. Vă invit sa urmăriți Chefi fără limite începând din 21 februarie pentru a vedea și voi ce experiențe frumoase am trăit în Grecia”, a scris Daniel Tudor pe rețelele de socializare.