Chefi la cuțite 2020 sezonul 8! Sorin Bontea face anunțul cel mare chiar înainte de finală: „ Este câştigătorul!”- FOTO

Competiția „Chefi la cuțite” se află pe ultima turnantă. Marea finală Chefi la cuţite 2020 - sezonul 8 are loc pe 16 decembrie. Înainte de această rundă finală, Sorin Bontea a făcut un gest care i-a pus pe gânduri pe fanii emisiunii. Despre ce este vorba?

Semifinala competiției are loc în două ediții din 14 și 15 decembrie, la Antena 1. 9 concurenți luptă pentru a ajunge în marea finală „Chefi la cuțite” 2020.

Câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020! Sorin Bontea s-a dat de gol

În această seară, 9 semifinaliști vor trece prin proba vieții lor pentru un loc în marea finală „Chefi la cuțite”. Din echipa lui Sorin Bontea au rămas în competiție Adrian Luca, Maria Șandru și Ionuț Belei (cuțitul de aur). Florin Dumitrescu i-a dus în semifinală pe Andrei Hîncu (Kani), Claudia Radu și Roxana Blenche, în timp ce Cătălin Rizea, Paul Maxim și Cristian Boca (cuțitul de aur) sunt cei care au rămas din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Deși mai e puțin până la confruntarea finală, un gest făcut de chef Sorin Bontea pare că a spulberat orice pronostic în ce privește câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8. Celebrul bucătar a postat pe contul personal de Instagram o fotografie controversată în care apare el cu mâinile ridicate în semn de victorie. Mai mult, chef Bontea a scris și un mesaj care lasă loc de interpretări.

„După o lună și ceva de filmări...”, scrie chef Sorin Bontea în dreptul fotografiei. Totuși, sunt voci care spun că fotografia este recentă, din timpul filmărilor celui de-al 9-lea sezon „Chefi la cuțite”.

Concurentul cu cele mai multe șanse de câștig din echipa lui Sorin Bontea este Ionuț Belei, cel căruia i-a oferit cuțitul de aur. Astfel, fanii emisiunii au înțeles din gestul făcut de jurat că tânărul de 26 de ani este câștigătorul sezonului 8 „Chefi la cuțite”.

În consecință, toți susținătorii lui Ionuț Belei au lăsat comentarii de felicitări și sunt convinși că el a câștigat titlul de cel mai bun bucătar din România. „Cu siguranță Chef Bontea a câștigat. Ionuț este un bucătar excelent. Pauza de la filmări este de la sezonul 9, sezonul 8 este filmat de ceva vreme”; „Ionuț s-a dat de gol”; „Eu sper să câștige echipa Sorin Bontea”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de chef Bontea.

Cum a ajuns bucătar Ionuț Belei

Ionuț Belei, bucătar

Ionuț Georgel Belei nu a impresionat la „Chefi la cuțite”doar cu preparatul său, ci și cu povestea de viață. După ce și-a încercat norocul în construcții la 19 ani, el a ajuns într-o bucătărie, în Germania, și de atunci a știut că și-a găsit pasiunea.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, spunea tânărul, conform Antena1.

Mai este foarte puțin până când fanii show-ului vor afla cine câștigă marele premiu în valoare de 30.000 de euro și titlul de cel mai bun bucătar din România. Antena 1 a anunțat că marea finală „Chefi la cuțite” sezonul 8 va avea loc miercuri, în data de 16 decembrie, când cei trei chefi vor juriza pentru ultima oară în acest an preparatele concurenților.

Până acum au fost difuzate 7 sezoane „Chefi la cuțite”, iar titlurile au fost împărțite astfel: 3 concurenți din echipa lui chef Sorin Bontea au câștigat marea finală, doi din echipa lui chef Florin Dumitrescu și doi din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu.