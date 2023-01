Chelsea, cea mai activă echipă din Top 5 pe piața transferurilor. Clubul londonez se pregătește de o nouă mutare, în valoare de 70 de milioane de euro: „Semnele sunt foarte, foarte clare!”

In articol:

Chelsea este cea mai activă echipă din Top 5 pe piața transferurilor. Iată ce mutare, în valoare de 70 de milioane de euro, pregătește clubul londonez pentru perioada de mercato din vară!

Chelsea, cea mai activă echipă din Top 5 pe piața transferurilor, a adus cinci noi jucători în această iarnă și pregătește un transfer pentru perioada de mercato din vară. Este vorba despre internaționalul francez Christopher Nkunku (25 de ani).

Conform digisport.ro, Chelsea ar fi bătut deja palma cu clubul lui Nkunku, RB Leipzig, urmând ca londonezii să plătească nici mai mult, nici mai puțin de 70 de milioane de euro. Aceeași sursă notează că Max Eberl, directorul sportiv al lui RB Leipzig, a evitat să spună că transferul este rezolvat, însă a dat de înțeles că nimic nu poate opri trecerea lui Nkunku la Chelsea.

„Semnalele sunt foarte, foarte clare că va merge la Chelsea”, a spus Max Eberl pentru Bild, citat de jurnalistul Fabrizio Romano, care declară că toate actele sunt semnate încă de luna trecută.

RB Leipzig director Max Eberl on Christopher Nkunku's future: "The signs are very, very clear that he's moving to Chelsea", told Bild TV 🚨🔵🇫🇷 #CFC



Can confirm again that Nkunku deal is 100% signed.



He's Chelsea player as revealed in December, no doubts- will join in July. pic.twitter.com/4cUhUGorcU

