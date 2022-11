Cheluțu’, câinele lui Dorian Popa, a ajuns pe mâna medicilor veterinari. Care este starea de sănătate a patrupedului?

In articol:

Cheluțu’ este prietenul patruped al lui Dorin Popa, cu care vloggerul a lansat în urmă cu doi ani celebra piesă „Înoată Cheluțu’”, piesă care a ajuns, la acest moment, la aproape 30 de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube și cu peste 450 de mii de aprecieri de la fani.

Patrupedul suferă de o afecțiune care nu îi dă pace, după cum spune chiar Dorian Popa, de mai bine de o săptămână. Astfel, Cheluțu’ a ajuns pe mâna medicilor veterinari.

Patrupedul blănos al lui Dorian Popa a ajuns pe mâna medicilor veterinari

Dorin Popa și prietenul său blănos, împărtășesc o frumoasă poveste. Vedeta a povestit cum a ajuns să îl adopte pe Cheluțu’ după ce l-a întâlnit. Artistul a mărturisit că îl cunoștea pe Cheluțu’ încă de când era pui, însă l-a revăzut după câțiva ani și atunci a fost momentul în care a decis să îl adopte.

” Când m-am dus după el i-am văzut dermatita de pe spate, locurile în care nu avea păr, sânge. Am zis că nu e tratat cum trebuie și am întrebat dacă pot să-l iau eu”, a povestit Dorian Popa.

Citeste si: Dorian Popa a vorbit pentru prima dată despre motivul pentru care nu mai apare atât de des în spațiul public: „Din păcate...”

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

Citeste si: Dorian Popa, despre motivul pentru care nu poate face copii! Nu mulți știu asta despre cântăreț: „Încă îmi e frică...”

Cheluțu’ este din rasa Bulldog Francez și a devenit cunoscut datorită stăpânului său, vloggerul și artistul Dorian Popa. Patrupedul a fost dus la medicul veterinar deoarece, după cum a mărturisit stăpânul acestuia, suferă de o afecțiune de mai bine de o săptămână.

” Am venit să vedem ce e cu conjunctivita asta, că tot are vreo săptămână, este totul ok. Mulțumim domnului doctor”, a transmis Dorian Popa pe rețelele de socializare.

Din fericire, afecțiunea de care suferă Cheluțu’ nu este gravă. Patrupedul a primit tratament pentru conjunctivită și în scurt timp se va simți mai bine.

Cheluțu, pe mana medicilor veterinari [Sursa foto: Instagram]

Câți bani câștigă Cheluțu’?

Dorian Popa l-a adoptat pe Cheluțu’ în urma unei vizite, în care a observat că patrupedul nu este tratat așa cum ar trebui.

Dorian Popa a lansat melodia „Înoată Cheluțu'”, hit al anului 2020, care a devenit imediat apreciată de fani și astfel, vloggerul a făcut din Cheluțu’ un brand, care i-a adus venituri considerabile.

” Mi-e frică să nu mi-l fure cineva, să nu pățesc ca Lady Gaga. Eu sunt bodyguardul lui. A câștigat 150.000 de euro până acum. Chelutzu e prințul casei, are halat Versace”, a declarat Dorian Popa la acea vreme.

Dorian Popa și Chelutu [Sursa foto: Instagram]