Cher va avea un film despre viața personală. Pelicula va fi produsă de Judy Craymer și Gary Goetzman

Cântăreaţa americană Cher și-a anunţat fanii prin intermediul unui mesaj publicat pe contul său de Twitter că se va produce un film despre viaţa şi cariera ei artistică.

Cher, filmul despre viața ei personală

Filmul despre viața lui Cher nu are deocamdată un titlu official, și va fi realizat de producătorii celor două pelicule din seria „Mamma Mia!”, Judy Craymer şi Gary Goetzman, peliculă la care a colaborat și cântăreața. Filmul va fi produs de studioul Universal, iar șcenariul va fi scris de Eric Roth.

Scenaristul american a scris șcenariul pentru „Forrest Gump”, care i-a adus Oscar-ul în 1995, precum şi scenariul filmului „A Star Is Born” din 2018, în care rolurile principale au fost interpretate de Lady Gaga şi Bradley Cooper.

Cei doi au mai colaborat în 1987 la filmul „Suspect”.

Eric Roth participă în prezent la producţia filmului „Killers of the Flower Moon”, regizat de Martin Scorsese, şi a scris în colaborare cu Denis Villeneuve scenariul lungmetrajului „Dune”, care va fi lansat pe 1 octombrie.

Cher a fost cea care a informat publicul printr-un mesaj pe Twitter cu privire la următorul proiect în care se va implica.

„ Universal va produce un film biografic în colaborare cu prietenii mei Judy Craymer şi Gary Goetzman, care vor fi producători. Ei au produs ambele filme din seria 'Mamma Mia!', iar bunul meu prieten de mulţi ani şi câştigător de Oscar Eric Roth va scrie scenariul ”, a declarat Cher în mesajul publicat pe contul ei de Twitter.

Premiile deținute de „zeița muzicii Pop”

Cher, în vârstă de 75 de ani, a devenit cunoscută în anul 1965 ca membră a duo-ului pop/rock Sonny & Cher.

Aceasta are o activitate de peste cinci decenii, și este una dintre cele mai apreciate cântăreţe din lume. Cele mai cunoscute single-uri ale ei sunt „I Got You Babe”, „Gypsys, Tramps & Thieves", „All I Really Want to Do, „Dark Lady", „If I Could Turn Back Time", „The Shoop Shoop Song" şi „Believe", single cu care a intrat în Cartea Recordurilor.

În 1985, Cher, a fost premiată la Festivalul de Film de la Cannes pentru interpretarea sa din filmul „Mask”. La doi ani distanță, a câştigat un premiu Oscar pentru rolul principal din „Moonstruck”, iar în 1983 a fost nominalizată pentru rolul secundar din „Silkwood”. În palmaresul cântăreței se găsesc și un trofeu Emmy, trei Billboard Awards şi trei Globuri de Aur din şase nominalizări, iar în 1998, împreună cu Sonny Bono a primit o stea pe Walk of Fame.