”Chestia asta poate fi toxică” Carmen Grebenișan, șocată de comportamentul ei, după o vizită la parapsiholog. Ce a descoperit blonda despre propria persoană

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai apreciate și urmărite influencerițe de la noi. Vedeta s-a făcut iubită și de publicul din fața micului ecran odată cu participarea în cadrul emisiunii din Asia, unde a avut-o parteneră pe Alina Ceușan.

De atunci, comunitatea sa a crescut vizibil, motiv pentru care și ea a devenit și mai transparentă cu fanii ei, cărora acum le împărtășește totul.

Carmen Grebenișan își taxează singură propriul comportament

Astfel că, recent, pe Instagram, blonda le-a mărturisit admiratorilor că și-a făcut abonament la parapsiholog. O perioadă de timp, fiind mulțumită și uimită de primele rezultate, Carmen Grebenișan spune că va merge de două ori pe săptămână la terapie.

Și asta pentru că deja a realizat că zi de zi, în privința prietenilor și chiar a celor care nu îi sunt chiar foarte aproape face o greșeală pe care nici ea nu ar tolera-o.

Comportamentul pe care îl are față de oamenii din jurul ei, spune Carmen, este unul toxic. Și asta pentru că-și dorește foarte mult să ajute pe toată lumea, fără să-și dea seama când întrece acea limită.

Nașa copilului Alinei Ceușan mărturisește că până ca parapsihologul să îi deschidă ochii în acest sens și să îi arate că ceea ce face nu este chiar un lucru bun, ea credea că ajutorul oferit constant și faptul că se dădea peste cap să le facă pe plac tuturor o poziționează

perfect la categoria oamenilor cu suflet mare.

Însă, nu, subliniază ea, această atitudine nu denotă numai bunătatea unui om, ci și felul toxic prin care alege să lege prietenii și să pună bazele unei relații de orice fel.

Abia acum, primind ajutor specializat, și-a dat seama că, deși intenția ei este mereu una bună, felul în care acționează este unul toxic, mai ales că niciodată nu așteaptă să îi ceară cineva ajutorul, ci se oferă din oficiu să le rezolve tuturor problemele, să îi facă să se simtă bine, uneori, insistând ca cel de lângă să joace, fără amânare, după regulile sale.

”Am realizat că sunt genul de persoană care sunt bună, sunt generoasă, chestia asta îmi stă în fire, vine natural. Dar insist foarte tare în a-i ajuta pe alții, la modul că fac asta și dacă nu-mi cere nimeni ajutorul. Dacă cineva are o problemă, o să îi caut toate informațiile, o să îi aduc tot felul de soluții pentru omul ăla, chiar dacă el nu mi-a cerut ajutorul și nici măcar nu l-am întrebat dacă are nevoie de ajutorul meu. Și ce să vezi, chestia asta poate să fie toxică. Și dacă ești prea bun poate să fie toxic. Intenția este bună, dar felul în care acționez cu toată lumea din jurul meu poate să fie un pic prea mult.

Și sunt genul de persoană care insistă până încerci tu ceea ce vreau eu, pentru că eu am impresia că tu ai nevoie de chestia asta, pentru că eu cred că te ajut și cred că neapărat trebuie să iei ajutorul meu, pentru că dacă e bine, de ce să nu o faci, nu?

Ei bine, ăsta este un comportament destul de toxic, dar eu n-am înțeles-o din perspectiva asta. Pentru că mă gândesc: mă, dacă pot să ajut omul ăla și îi dau informații gratis, cum ar putea să-i facă rău? Dar poate el nu vrea treaba aia, poate nu are timp, poate nu are capul acolo și tu-l obligi să facă treaba asta și, în același timp, omul se simte prost pentru asta, cum să-ți răspundă răstit, atâta timp cât tu vrei să-l ajuți. Devine o situație destul de toxică, dar eu nu am văzut-o așa niciodată. Ba mai mult decât atât, am crezut că lumea zice ”n-am nevoie de ajutor” doar așa, că să nu mă deranjeze pe mine.

Sunt genul ăla de om care prin faptul că încearcă să îi ajute prea mult pe alții, devine enervant. Și pe mine m-ar deranja genul ăsta de oameni, dar eu nu mi-am dat seama că fac chestia asta”, a spus Carmen Grebenișan pe pagina personală de Instagram.