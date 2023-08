„Chiar am plâns” Prin ce peripeții a trecut Codin Maticiuc, chiar în timpul filmărilor? Actorul s-a speriat foarte tare: „A început să curgă sânge”

In articol:

Codin Maticiuc este de departe unul dintre cei mai apreciați producători și actori din țara noastră. De asemenea, mai este cunoscut și datorită proiectelor sale de voluntariat, în cadrul cărora a reușit să adune numeroase nume importante. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că de-a lungul timpului a reușit să adune sume considerabile pentru a ajuta copiii care suferă de boli grave, reușind să aducă speranță în inimile celor greu încercați de soartă.

Mai mult, Codin Maticiuc este o prezență cunoscută pe micile ecrane, mai ales datorită faptului că apare și în multe producții cinematografice extrem de apreciate de telespectatori. Cu toate acestea, viața de actor nu este întotdeauna ușoară, iar Codin Maticiuc știe foarte bine acest lucru.

Prin ce peripeții a trecut Codin Maticiuc în timpul filmărilor?

Codin Maticiuc este un om extrem de ocupat, fiind mereu implicat în diverse proiecte, dar având și o familie minunată alături de care își dorește să petreacă cât mai mult timp. De la viața de familie, proiecte de voluntariat, actorie și chiar regie, Codin Maticiuc încearcă să facă față cu brio tuturor provocărilor și să dea tot ce are mai bun pentru ca fiecare proiect să se bucure de un real succes.

Codin Maticiuc, probleme în timpul filmărilor [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

Citește și: „Atunci m-am decis să devin actor” George Mihăiță, despre provocările pe care le-a întâmpinat la începutul carierei. Puțini știau că actorul a picat admiterea la Teatru: „Era un semn că promiteam”

Cu toate acestea, artistul recunoaște că uneori mai are parte și de peripeții, mai ales atunci când este pe set. Ba mai mult decât atât, în timpul filmărilor din cadrul ultimului serial, Codin Maticiuc s-a accidentat destul de tare, asta după ce s-a tăiat într-un geam.

Totuși, asta nu este singură întâmplare pe care o are actorul. Acesta spune că în ciuda momentelor dificile care apar pe parcurs, se bucură de fiecare clipă petrecută în spatele camerelor, alături de alți actori consacrați, așa cum este și George Ivașcu , partenerul său din serial.

Citește și: Codin Maticiuc, motivul uimitor pentru care a decis să nu mai iasă din casă fără bodyguard: „Mie îmi este frică!” Actorul are traume serioase

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Liviu Vârciu, reacție uluitoare când vine vorba despre copiii lui. Fanii artistului au reacționat imediat- radioimpuls.ro

„Adică au fost scene în care, efectiv, am avut de plâns. Când am avut de plâns, chiar am plâns. Dar eu cu Pelicanul ne distrăm foarte mult la filmări. E adevărat că am avut și probleme.

Îmi aduc aminte că în primul sezon țin minte că m-am tăiat într-un geam. A început să curgă sânge! Adică am avut peripeții pe set multe. Chiar în weekend-ul ăsta eram îmbrăcați în livratori. La pauză, ăsta, Pelicanul a vărsat ceva pe el. Ăia nu mai aveau costum. Apoi, dă-i costum… Spală costumul… Suntem tot timpul acolo sarea și piperul serialului”, a mărturisit Codin Maticiuc pentru fanatik.ro.

Citește și: Prima reacție a lui Codin Maticiuc, după ce Oana Zăvoranu și-a cerut iertare public de la el și de la alte vedete pe care le-a jignit! Acesta i-a comentat direct la postare