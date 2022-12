Chiar dacă a devenit vegetariană, Elena Gheorghe nu se poate abține de la un preparat de pe masa de sărbători: „Voi mânca și eu”

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Vedeta a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul timpul și printre acestea se numără și alegerea de a fi vegetariană.

Această decizie a luat-o în urmă cu doi ani, când a renunțat, mai întâi, la carne. Anul trecut, însă, vedeta a renunțat și la lactate și ouă.

În prezent, Elena Gheorghe cântărește 52 de kilograme, însă vrea să mai dea jos încă 3, pentru a ajunge la greutatea cu care se simte ea confortabil. Aproape de sărbătorile de iarnă, artista i-a trimis o scrisoare lui Moș Crăciun și speră să îi îndeplinească dorința. Crăciunul îl va petrece acasă, cu familia și cei dragi, iar de Revelion va fi pe scenă.

Cum va arăta masa de sărbători?

Fiind vegetariană, Elena Gheorghe nu va mânca preparatele tradiționale specifice. În locul maionezei obișnuite pentru salata de boeuf, va folosi maioneză de post, fără ou și nu va adăuga carne, iar sarmalele de dulce le va înlocui cu sarmalele de post.

Totuși, o dată sau de două ori pe an, artista face o excepție la masa de sărbători.

„ Voi mânca și eu cozonac, chiar dacă are ou. O dată sau de două ori pe an fac acest lucru, nu mă pot abține, mai ales că este făcut în casă. Așa că nu cred că o să lipsească prea multe lucruri de pe masă. Dar ai mei sunt cumpătați. Cel puțin soțul meu este foarte cumpătat la mâncare. Mănâncă pe 25 decembrie un fel, pe 26 decembrie alt preparat, adică el nu le mănâncă pe toate în același timp. Tocmai pentru că ține la siluetă și nu vrea să se îngrașe. El e cu sportul, mai are grijă să nu pună pe el mai mult.”, a mărturisit Elena Gheorghe, pentru VIVA!.

Elena Gheorghe a ales să fie vegetariană de doi ani [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe a renunțat la alimentele de origine animală

Artista a renunțat la carne în anul 2020, iar la lactate și ouă, anul trecut. Cu toate acestea, vedeta mai consumă brânză din când în când, deoarece nu îi poate rezista.

„ Proteinele le iau din linte, fasole, tofu… Consum tot ce înseamnă partea aceasta de proteine vegetale. Mai există un înlocuitor de carne, jackfruit, pe care îl cumpăr de pe internet. Este un fruct cu care eu fac shaorma. Și iese o shaorma incredibil de gustoasă cu jackfruit! Și vreau să spun că băiețelul meu, chiar dacă mănâncă carne și ar putea să mănânce o shaorma normală, îmi spune: «mama când mai faci o shaorma din aia, de a ta?».”, a mai spus Elena Gheorghe.

