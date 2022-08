Chiar dacă a văzut multe destinații exotice, Cătălin Botezatu nu a mai ajuns până acum în această stațiune de pe litoral: „Parcă nu ești în România”

In articol:

Toată lumea știe că celebrul designer român, Cătălin Botezatu, este un împătimit al călătoriilor. Creatorul de modă a ajuns pe parcursul timpului într-o sumedenie de locuri exotice, la care multă lume poate doar să viseze.

Chiar dacă a ajuns în multe țări, iată că este prima dată când Botezatu vizitează una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul românesc.

Experiența lui Cătălin Botezatu în stațiunea în care a ajuns pentru prima dată

Cătălin Botezatu a văzut sute de destinații luxoase. Iată însă că recent a fost prima dată când a ajuns în Vama Veche. Celebrul creator de modă a venit în cea mai îndrăgită stațiune de pe litoralul românesc cu ocazia zilei de naștere a unui prieten.

Chiar dacă nu se aștepta la asta din partea unei stațiuni românești, Cătălin Botezatu a fost impresionat de Vama Veche. Creatorul spune că a avut parte de o experiență unică pe plajele din țara noastră.

„E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în România. Am văzut niște locații. Deși, de-a lungul timpului am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață am ajuns aici. Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă. M-a surprins să văd oameni foarte mișto și să văd partea de vamaioți, oamenii tipic vămii, dar și oameni ok, din toată țara. Oamenii vămii cu acel șarm, acea poezie, acea chestie unică, cum doar în România și în Vamă găsești. La polul opus se spune că, dacă nu ai cunoscut Mykonosul de acum 25 de ani, Mykonosul de atunci nu se mai compară cu Mykonosul de acum. Așa se întâmplă și cu Vama, unde rămân oamenii superbi ai Vămii, dar și oameni din toate păturile sociale, care vin și trăiesc liber acest spirit. Se integrează imediat. Până și eu am reușit să fac asta, datorită unor condiții. Proprietarii vilei unde am fost cazat au făcut niște lucruri minunate”, a spus Cătălin Botezatu pentru FANATIK .