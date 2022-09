Chiar dacă acum îsi adoră meseria, când era mic Mihai Petre nu voia să danseze: „Mi se părea că este un sport pentru fete”

In articol:

Mihai Petre este de departe unul dintre cei mai apreciați dansatori și coregrafi din țara noastă.

Acum este un expert în tainele dansului, care jurizează competiții de profil și care, de ceva timp, și-a deschis o academie de dans alături de partenera sa de viață.

Când era mic însă, Mihai Petre nici măcar nu voia să audă despre dansuri.

Mihai Petre nu voia să aibă de-a face cu dansul când era mic. [Sursa foto: Instagram]

Ce sport voia Mihai Petre să practice când era mic

Unul dintre cei mai apreciați dansatori din țara noastră a fost împins de părinți să urmeze calea care, într-un final, i-a adus celebritatea.

Când era mic, artistul nu era deloc pasionat de dansuri, ci ar fi vrut să practice un sport care este considerat mai masculin. Totuși, mama sa l-a împins să urmeze ore de dans și, având în vedere nivelul la care a ajuns Mihai Petre astăzi, se pare că intenția bună a părinților a fost răsplătită.

„A fost interesant, pentru că refuzam să merg la lecțiile de dans, eu făceam karate, îmi plăcea mult mai mult să merg la karate. Din cauza programului de la școală n-am putut să merg la karate în continuare și ai mei m-au dus la dans, unde nu mi-a plăcut la început. Ușor, ușor, am văzut că sunt extrem de multe fete, proporția era cam ca aici la petrecere. Și am spus: „Aici e de mine, e un mare avantaj, lucrurile arată fantastic, deci hai, învață și câțiva pași, că îți vor folosi mai încolo!” M-a ajutat asta, mai târziu, pentru că disciplina cu care am fost obișnuit la arte marțiale am întâlnit-o și-n dans. Nu mă interesa dansul absolut deloc. Mi se părea că este un sport pentru fete, dar mama a insistat foarte mult și m-a dus mai cu forța”, a mărturisit Mihai Petre pentru Cancan.