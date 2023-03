Chiar dacă arată senzațional, Larisa Udilă nu renunță la dietă nici măcar în vacanță. Bruneta spune că organismul ei s-a transformat după ce a născut: „Nu mai merge așa, să mănânc orice și să trăiesc bine mersi”

In articol:

Larisa Udilă face furori pe rețelele de socializare. Aceasta s-a făcut remarcată în mediul online atât prin sinceritatea de care a dat de mai multe ori dovadă, cât și prin aspectul său, care atrage toate privirile atunci când apare în spațiul public.

Chiar dacă a avut mereu un trup senzațional, iată că după ce a născut Larisa este și mai atentă la modul în care arată, așa că nu lasă niciodată kilogramele în plus să se apropie de

corpul său.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Reacția Larisei Udilă, atunci când a fost întrebată dacă își dorește să devină mamă din nou: „Nu mă înțelegeți greșit”. Nimeni nu s-ar fi gândit la un asemenea răspuns

Citeste si: Cine sunt pensionarii care beneficiază de voucherele din campania „Dar din suflet pentru seniori”. Cererile se depun până pe 13 aprilie- kanald.ro

Citeste si: Imagini impresionante cu Bruce Willis, bolnav de demență. Amănuntul care a îngrijorat pe toată lumea| VIDEO- stirileprotv.ro

Metabolismul Larisei Udilă, complet schimbat după ce bruneta a devenit mamă

În august 2021, Larisa Udilă l-a adus pe lume pe Milan, fiul ei și a lui Alexandru Ogică. Chiar dacă bruneta nu s-a prea luptat cu kilogramele în plus după ce a devenit mamă, iată că aceasta nu riscă și are grijă să prevină acumularea acestora.

Astfel, influencerița a mărturisit că nu se abate aproape niciodată de la regimul alimentar pe care îl urmează, chiar dacă se află în vacanță.

Zilele acestea bruneta se relaxează alături de familia sa în Dubai, însă planul alimentar pe care îl urmează este în continuare literă de lege, așa cum le-a mărturisit urmăritorilor săi de pe Instagram.

Bruneta spune că acest lucru este mult mai necesar după ce a născut, pentru că în urma acestui eveniment fericit metabolismul ei a cunoscut schimbări dramatice, așa că nu își mai permite să mănânce orice fără să se îngrașe, la fel cum putea cu mai mulți ani în urmă.

Citeste si: “A fost ceva predestinat. Așa a fost să fie, să moară amândoi atât de repede.” Gheorghe Turda, dezvăluiri neștiute despre înmormântarea Ilenei Ciuculete- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Hande Erçel și impresarul Hakan Sabancı formează cel mai nou cuplu: ”Totul merge bine, venim din vacanță”. Cum arată bărbatul care i-a furat inima faimoasei actrițe- radioimpuls.ro

„Am mers foarte mult pe salată, însă nu am cum să vă mint, am făcut și două gafe până acum. Țin în continuare dieta, mi-am luat și ovăzul dimineața, mănânc salate, mănânc ciorbe. Dacă vrei să ți dieta o ți oriunde. Nu m-am plictisit de regim. Am rețete pentru mic dejun și pentru cină. Le am pe toate și îmi aleg ce mănânc de la un restaurant. Asta pe mine mă ajută foarte mult să rămân pe linia de plutire, și asta pentru că după ce am născut organismul meu s-a schimbat maxim. Adică nu mai merge așa, să mănânc orice și să trăiesc bine mersi. Plus că nu mă simt bine dacă mănânc toate prostiile, așa că încerc să echilibrez.”, a povestit Larisa Udilă, pe InstaStory.

Influencerița are mare grijă de felul în care arată, chiar și atunci când se distrează. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Larisa Udilă i-a făcut lui Milan un botez de milioane! Iată cât au costat ținutele pe care le-a purtat sexy mămica, la creștinarea băiețelului ei, dar și cât a fost meniul de la restaurant| EXCLUSIV