Chiar dacă zâmbește mereu, sufletul ei plânge. Andreea Mantea a vorbit despre durerea cu care este nevoită să trăiască: „Îmi e dor, îmi lipsește, mă apucă toate stările de atunci”

Andreea Mantea este de departe una dintre cele mai îndrăgite realizatoare TV din țara noastră. Vedeta s-a făcut remarcată prin jovialitatea sa și prin faptul că este mereu pozitivă.

Chiar dacă este veselă, zâmbește și se bucură de viață, Andreea Mantea are și ea probleme. Prezentatoarea TV a vorbit recent despre durerea pe care o poartă cu ea zi de zi.

Andreea Mantea poartă o mare durere în inimă de câțiva ani. [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea și-a deschis sufletul

Andreea Mantea știe să țină mereu capul sus, dar asta nu înseamnă că nu suferă. De acum opt ani, de când bunica ei s-a stins din viață, aceasta îi simte constant lipsa celei care a fost una dintre cele mai importante persoane din viața ei.

Recent, aceasta s-a destăinuit prietenei sale, Ilinca Vandici. Andreea Mantea i-a spus prezentatoarei TV că încă trece printr-o dramă, chiar dacă au trecut mulți ani.

Vedeta spune că nu este împotriva terapiei, și nu neagă utilitatea pe care aceasta o are pentru oamenii care trec prin clipe grele. În cazul ei însă, Andreea spune că a preferat să își găsească puterea de a lupta singură cu suferința pentru că așa consideră că poate să se descopere cât mai bine.

„Încă sufăr, încă plâng. Îmi e dor, îmi lipsește, mă apucă toate stările de atunci. Băi, și sunt 8 ani. Sunt vindecată, dar am dreptul să mă întorc atunci când vreau eu în suferința respectivă. Azi am chef să plâng după ea. Am și minusuri multe, dar lucrez. Nu zic nu terapiei, dar consider că nu am ce să descopăr prin prisma altui om. Încerc să descopăr prin mine”, a spus îndrăgita prezentatoare TV.