„Chiar trebuie să fiu tot timpul frumoasă” Bianca Drăgușanu, din nou în cabinetul medicului estetician pentru o nouă schimbare! Diva are planuri mari în materie de operații estetice

Așa cum și-a obișnuit fanii deja, periodic, Bianca Drăgușanu ajunge în cabinetul medicului estetician pentru noi proceduri estetice. Diva nu se lasă decât pe mâinile profesioniștilor, motiv pentru care a fost nevoită să zboare până la Cluj-Napoca pentru a face schimbările pe care și le dorește.

De această dată, zona feței a fost cea vizată, urmând ca, în viitorul apropiat, blondina să recurgă și la proceduri mai „serioase”, care să îi confere forma corpului de clepsidră, populară în rândul vedetelor de talie internațională, respectiv injectarea propriei grăsimi în zona șoldurilor. Va putea apela la această procedură după ce, la recomandarea medicului estetician, se va mai îngrășa un pic.

După o vacanță la Dubai, în care și-a expus pielea la razele soarelui, Bianca Drăgușanu a ajuns direct în cabinetul medicului estetician pentru a-ș da un refresh total.

Bianca Drăgușanu, pe masa medicului estetician

După ce Bianca Drăgușanu le-a explicat fanilor ei care este motivul pentru care a călcat pragul medicului estetician de această dată, diva le-a împărtășit și despre noua procedură la care vrea să apeleze cât de curând.

„Am aterizat la Cluj pentru că, după o vacanță petrecută la Dubai, după puține expunere la soare, deși am stat factor UV, am simțit nevoia de reîmprospătarea tenului. Eu mai am o problemă, de fapt nu știu dacă este o problemă, îmi doresc foarte tare să fac o liposucție cu injectare de grăsime în șolduri pentru că îmi doresc să am acea formă de clepsidră celebră în lume.”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul ei personal de Instagram.

Bianca Drăgușanu a apelat la procedura numită mezoterapie

De această dată, Bianca Drăgușanua a ales să facă procedura numită mezoterapie, menită să-i confere divei o față de bebeluș. Singurul inconvenient al blondinei este că va fi necesar să aibă răbdare câteva săptămâni pentru a se bucura pe deplin de rezultatele maxime.

„Vă dau vești bune, chiar de săptămâna viitoare vor apărea noi proiecte în viața mea și tenul meu trebuie să arate impecabil. Mă iubesc mult de tot și este esențial să fiu machiată în fiecare zi datorită job-ului și am venit la Cluj pentru reîmprospătarea tenului. Intervenția pe care urmează s-o fac fix la un an de zile se numește mezoterapie.(...) Ne pregătim, ne-am demachiat, cu filtrul ăsta nu se vede chiar foarte mult. Deci eu chiar trebuie să fiu tot timpul frumoasă.”, a spus Bianca Drăgușanu, în timpul proceduri de mezoterapie.