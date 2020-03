Chiftele la cuptor. Reteta de post de chiftelute pufoase cu legume

Reteta de post de chiftelute pufoase cu legume. Crocante la exterior si moi in interior, pot fi servite ca aperitiv sau ca fel principal, daca le insotesti de o garnitura potrivita, tot de post.

Prajeala nu este sanatoasa, asa ca iti prezentam o varianta in care poti pregati chiftelele la cuptor, nu preparate termic in baie de ulei.

Chiftele la cuptor. Cum se pregatesc chiftelutele cu legume la cuptor

Aceasta reteta poate fi pregatita cu dovlecei sau vinete sau dintr-o combinatie de dovlecei si vinete, depinde de preferinte.

3 dovlecei medii/ 2 vinete potrivite2 cartofi2 morcovio jumatate de cana de orez, de preferat brun1 ceapa mai mare2-3 linguri de pesmet1 legatura de patrunjelulei de masline3-4 catei de usturoisare, piper dupa gust

Mod de preparare:

Morcovii se dau pe razatoarea fina si se calesc in tigaie in cateva linguri de ulei, putina apa si un pic de sare. Dupa 2 minute se adauga in tigaie si ceapa tocata marunt. Amesteca din cand in cand, pana cand legumele incep sa se inmoaie, iar apa a scazut.

Cartofii se pun la fiert, apoi se zdrobesc cu furculita.

Orezul se da in fiert putin, apoi se scurge de apa si se lasa sa se raceasca.

Vinetele sau dovleceii/ vinetele si dovleceii se dau prin razatoare, apoi se pun intr-o sita si se lasa la scurs/

Legumele calite in apa si ulei se amesteca bine cu cartofii si vinetele sau dovleceii. Apoi se adauga si orezul fiert, pesmetul, usturoiul strivit si patrunjelul tocat marunt. Potriveste gustul cu sare.

Intr-o tava pe care ai asezat hartie de copt asezi chiftelutele modelate in mana si unse cu putin ulei. Fa-le de dimensiune medie, nu prea mari. Baga tava cu chiftele in cuptorul preincalzit. Dupa aproximativ 30 de minute sunt gata.

Chiftelele cu legume la cuptor pot fi mancate calde sau reci.

De ce trebuie sa tii cont cand faci chiftelutele la cuptor:

- Nu aseza chiftelele in tava prea aproape una de cealalta pentru a nu se lipi daca se scurge lichid din ele. In plus, ele isi vor mari un pic volumul.

- Chiftelutele de legume ies mai gustoase, mai rumene si mai apetisante daca le aplatizezi, nu le modelezi rotunde.

- Cel mai bine ar fi sa folosesti legume proaspete, nu congelate. Legumele congelate cumparate din supermarket vor lasa apa, iar chiftelele nu vor avea nici gustul, nici forma dorita.

- Poti adapta reteta cu seminte de susan. Poti adauga putin susan in compozitia de chiftele sau poti tavali chiftelutele in susan, inainte de a le aseza in tava si a le baga la cuptor.

sursa foto: sanovita.ro