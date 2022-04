China, măsură fără precedent pentru stoparea cazurilor de COVID. Copiii infectați sunt separați de familiile lor: ”Îi izolăm”

In articol:

China a fost lovită, din nou, de coronavirus. Pentru prima dată de la sfârșitul anului 2019, atunci când în Wuhan s-a confirmat primul caz de infectare cu COVID-19, țara traversează o etapă contagioasă severă.

Dacă până în luna martie a anului 2021, autoritățile chineze au reușit, sub sintagma ”strategie zero COVID”, adică aplicarea unor măsuri foarte stricte, să cam țină sub control răspândirea virusuui în societatea, odată cu instalarea valului adus de varianta

Omicron, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Cel mai recent bilanț al numărului de infectări cu Omicron fiind cu mult mai îngrijorător față de statisticile din primul val al pandemiei.

Citeste si: Pandemia de coronavirus nu s-a terminat! Anunțul momentului vine de la OMS. Ce va urma

Mama și copilul [Sursa foto: Pixabay]

China, măsură drastică de teama coronavirusului

La acest moment, cel mai afectat oraș din China este Shanghai, acolo s-au raportat peste 80% din cazurile pozitive de boală, ceea ce a dus, începând de săptămâna trecută, la implementarea unui lockdown aproape total.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

După ce autoritățile chineze au anunțat peste 20.000 de noi cazuri de COVID și au trimis armata și peste 10.000 de angajați din sistemul medical să testeze întreaga populație a metropolei, adică peste 26 de milioane de locuitori, acum o altă măsură drastică a fost luată.

În încercarea de a stopa răspândirea virusului în societate, oficialii chinezi au luat decizia separării cetățenilor bolnavi de cei sănătoși, măsură ce se va aplica inclusiv în privința copiilor.

Astfel, în Shanghai, copiii care sunt depistați pozitivi la coronavirus sunt separați de părinții lor, în caz că aceștia primesc un rezultat negativ.

Minorii care au sub 7 ani sunt izolați în centre de sănătate, în timp ce copiii care depășesc această vârstă sunt tratați în unități de carantină.

„Dacă micuțul are mai puțin de 7 ani, acești copii vor primi tratament într-un centru de sănătate publică. Pentru copiii mai mari sau adolescenți… îi izolăm în principal în locuri centralizate. Am clarificat faptul că copiii ai căror părinți sunt de asemenea pozitivi… pot trăi în același loc cu copiii”, a declarat Wu Qianyu, un oficial al Comisiei Municipale de Sănătate din Shanghai, relatează Daily Mail.

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu pandemia de coronavirus după ce a izbucnit războiul între Rusia și Ucraina? Raed Arafat: „Norocul nostru”

Deși măsura, spun autoritățile, a fost luată tocmai pentru a limita focarul de COVID, anunțul nu a fost deloc pe placul cetățenilor, care s-au arătat indignați și speriați de cele ce ar putea să trăiască, în caz de boală.