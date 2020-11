Chinurile prin care a trecut o bătrână infectată cu Covid-19, transportată din greșeală la Spitalul Universitar: „A fost sistematic umilită...”

Femeia a fost supusă unui tratament deplorabil din partea cadrelor medicale [Sursa foto: Facebook/ Tudor Cristina]

O bătrână în vârstă de 74 de ani, infectată cu noul coronavirus, a fost transportată greșit la Spitalul Universitar din București și lăsată în grija nimănui. Fiica femeii a povestit umilința la care a fost supusă mama ei într-o postare pe Facebook.

"Deoarece mama se simtea din ce in ce mai rau dupa 3 zile de tratament, urmand procedurile legale in vigoare si la indrumarea medicului de familie (mama este cardiaca), am solicitat trimiterea unei ambulante Covid in vederea evaluarii.

Ambulanta a venit in cca 1h dar, dintr-o regretabila eroare ce nu ne apartine, a dus pacienta la Spitalul Universitar, ce nu este spital suport Covid. Dupa multe certuri si parlamentari avute telefonic (...), discutii in care am solicitat inclusiv transferul ei la o unitate spitaliceasca suport Covid (mi s-a raspuns impertinent si urland la mine, de parca as fi adus-o eu: "ce facem doamna, ne batem joc de banii contribuabililor?")”, a scris Tudor Cristina, fiica bătrânei.

Bătrâna în vârstă de 74 de ani, infectată cu noul coronavirus, umilită de medici

Fiica bătrânei a povestit cum a găsit-o în fața Spitalului Universitar, printre pacienți și cadre medicale, ea fiind infectată cu Covid-19. Mai mult decât atât, femeia a fost găsită cu o lovitură la cap, după ce s-a prăbușit în fața spitalului. Tudor Cristina a mai povestit că femeia care i-a dat viață a fost tratată deplorabil de către cadrele medicale.

„Pe perioada internarii a fost sistematic umilita de cadrele medicale, tinuta pe un scaun, urlandu-se in permanenta la ea; nu i s-a dat nici macar​ un pahar cu apa in​ vederea luarii​ tratamentului specific cardiacilor, din acelasi​ motiv fiind in​ imposibilitatea de a-si lua tratamentul specific Covid, prescris de medicul de familie. Ambele scheme de tratament se aflau in​ bagajul personal aflat in​ posesia ei​ insa​ personalul medical nu i-a dat 1 pahar cu apa in​ intervalul orar 14,00 - 19,00, in​ conditiile​ in​ care ea era deja dezhidratata​ avand febra mare de duminica", a mai scris femeia.