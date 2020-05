In articol:

Chitaristul Bucky Baxter, care a colaborat cu Bob Dylan mai mulţi ani, inclusiv pentru albumul „Time Out of Mind” triplu premiat cu Grammy, a murit în Florida la vârsta de 65 de ani, informează Billboard.

Nu a fost dezvăluită cauza decesului, fiul lui fiind cel care a făcut anunţul. „El este tot ce am şi acum este un înger. Inima mea este sfărâmată, cu toate astea sunt orbit de bucurie”, a spus barbatul.

Cine e chitaristul Bucky Baxter, colaborator al lui Bob Dylan şi Steve Earle

Născut în Melbourne, Florida, în 1955, Baxter a fost membru fondator al trupei The Dukes, care l-a acompaniat pe Steve Earle, şi a înregistrat cu muzicianul în anii 1980 şi 1990, inclusiv albumul de succes internaţional „Copperhead Road”. Baxter a mai lucrat şi cu R.E.M., Ryan Adams şi Joe Henry, între alţii, însă este recunoscut pentru colaborarea cu Bob Dylan.

Alături de Dylan a concertat între anii 1992 şi 1999, în „Never Ending Tour”, şi a înregistrat „Time Out of Mind” (1997), care a câştigat trei premii Grammy, inclusiv la categoria „albumul anului”. În 1999, Bucky Baxter a lansat primul şi singurul lui album solo, „Most Likely, No Problem”.

El a murit pe 25 mai 2020, în Sanibel Island, anunta jurnalistii de la agentia de presa news.ro.

