Chris Rock a decis ce va face după ce a fost pălmuit de Will Smith: „Analizez ce s-a întâmplat. Va fi serios”

In articol:

Un show de stand-up susținut de Chris Rock s-a terminat...neașteptat, după ce acesta a făcut o glumă destul de sensibilă despre soția lui Will Smith. Actorul, care a râs copios la toate glumele colegului său de breaslă, s-a enervat la culme când acesta a început să facă remarci la adresa partenerei sale de viață.

Într-o fracțiune de secundă, Will Smith a urcat pe scena de la Premiile Oscar, însă nu pentru a-și lua trofeul, ci pentru a-i „apăra” onoarea iubitei sale și i-a dat o palmă, în direct, lui Chris Rock.

O lume întreagă a așteptat cu sufletul la gură reacția acestuia și iată că, în cele din urmă, aceasta a venit. Will Smith și-a cerut scuze public pentru gestul său, însă nu puțini sunt cei care îl condeamnă pentru că a folosit violența.

Chris Rock [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: Lavinia Pârva, decizie radicală, după ce am prins-o pe Irina Fodor acasă la Ştefan Bănică Jr- bzi.ro

Chris Rock a anunțat ce va face pe mai departe în ceea ce privește incidentul de la Premiile Oscar

Chris Rock a susținut miercuri seară un spectacol de stand-up în Boston, iar biletele la show s-au vândut ca pâinea caldă, căci toți au venit să-l vadă pe comediantul protagonist în scandalul momentului de la decernarea Premiilor Oscar

Citeste si: Will Smith și-a ieșit din minți la Gala Premiilor Oscar! L-a pălmuit pe Chris Rock, după ce a făcut o glumă la adresa soției lui: „Ține numele ei departe de gura ta” ”

O mie de oameni au venit să-l vadă, iar când a ajuns pe scenă nu și-a putut începe spectacolul, căci publicul l-a ovaționat minute bune.

Și-a început numărul cu o autoironie, făcând referire la palma pe care a încasat-o de la Will Smith. Ba mai mult, el a dezvăluit și ce va face pe mai departe în ceea ce privește acest incident. A promis că va face un număr de stand-up care va fi „serios și amuzant”.

Citeste si: Ce înseamnă „căsnicie deschisă", conceptul promovat de Will Smith și soția lui, Jada: „El a avut acordul soției atunci când a înșelat-o"

Cum a fost weekend-ul vostru? Nu am idee despre ce s-a întâmplat, aşa că dacă ai venit să auzi asta, am o un întreg show pe care l-am scris înainte de acest weekend. Încă analizez ce s-a întâmplat. Aşa că, la un moment dat voi vorbi despre asta. Şi va fi serios şi amuzant”, a spus Chris Brown, fără a menționa numele lui Will Smith pe scenă.