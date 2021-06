Christian Eriksen s-a fotografiat pe patul de spital! Primul mesaj al fotbalistului: „Mă simt...”

Prima fotografie cu fotbalistul Christian Eriksen, după ce a ajuns la spital [Sursa foto: Instagram] 12:49, iun 15, 2021 Autor: Clara Ionescu

Christian Eriksen, mijlocaşul ofensiv de la Inter Milano, a făcut un stop cardio-respirator în timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda. Jucătorul s-a prăbușit pe terenul de fotbal, iar colegii săi au sărit imediat în ajutorul lui. Tânărul în vârstă de 29 de nai a fost transportat la spital în stare stabilă, unde a primit îngrijirile medicale necesare.

Christian Eriksen a revenit în mediul online, cu o poză postată pe pagina sa de Instagram. Mijlocașul de la Inter Milano s-a fotografiat în timp ce află pe patul de spital și le mulțumește tuturor celor care i-au transmis mesaje și s-au rugat pentru el. Fotografia a strâns peste 2 milioane de like-uri în doar două ore.

„Salutare tuturor. Un mare mulțumesc pentru minunatele mesaje din toată lumea. Înseamnă mult pentru mine și pentru familia mea. Sunt bine- având în vedere circumstanțele. Încă mai trebuie să trec prin niște examinări la spital, dar mă simt bine. Acum îi voi susține pe băieții din naționala Danemarcei în meciurile următoare. Jucați pentru toată Danemarca! Cele bune, Christian”, le-a transmis Christian Eriksen fanilor săi.

Momentul în care Christian Eriksen este resucitat pe teren[Sursa foto: Instagram]

Primele declarații ale medicului care l-a salvat pe Christian Eriksen

În ajutorul lui Christian Eriksen au sărit imediat colegii săi, care au făcut un scut uman în timp ce i se acorda primul ajutor. Morten Boesen, medicul echipei naţionale a Danemarcei, a povestit că tânărului i s-au oprit bătăile inimii, însă fotbalistul nu s-a lăsat bătut și a continuat să lupte pentru viața lui.

„Am fost chemaţi imediat ce Christian a căzut. Nu l-am văzut, dar era destul de clar că îşi pierduse cunoştinţa. Când am ajuns la el, era pe o parte, respira şi îi simţeam pulsul.

Dar la un moment dat nu s-au mai auzit bătăile inimii şi am început masajul cardiac. Ajutorul a venit foarte, foarte repede de la personalul medical şi, cu ajutorul lor, am reuşit să facem ceea ce trebuia să facem. Am început să intervenim pentru a-l menţine în viaţă. Din fericire, Christian s-a agăţat de viaţă”, a spus medicul Morten Boesen, potrivit Gazetta dello Sport.