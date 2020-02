Christian Sabbagh, prezentatorul principalului jurnal informativ Kanal D din weekend, a fost desemnat „Membru de Onoare” al Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii, in cadrul unei ceremonii ce a avut loc astazi, in Constanta, la sediul filialei Muzeului National Militar „Ferdinand I”. Evenimentul, la care au fost prezente personalitati din structurile Armatei Romane, veterani de razboi, reprezentanti ai presei, a fost un prilej pentru a stabili viitoarele actiuni ale militarilor veterani din teatrele de operatii si pentru prezentarea obiectivelor Ordinului Militar al Veteranilor.

Christian Sabbagh a devenit „Membru de Onoare” al Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii

„Sunt onorat si emotionat; toate meritele revin acestor oameni care fac cinste uniformei Armatei Romane si care poarta tricolorul in sufletul lor, zi de zi. Ii apreciez si ii consider eroi. Si-au lasat familiile si au plecat in zone de conflict pentru a lupta impotriva unui flagel ce loveste intreaga lume - terorismul. Au renuntat la linistea de acasa, au facut sacrificii uriase pentru ca noi sa fim feriti de necazuri si sa ne crestem copiii in pace”, a declarat Christian Sabbagh.

Jurnalist apreciat, fost corespondent de razboi in zone de conflict, Christian Sabbagh a adus, de-a lungul carierei sale, in fata opiniei publice din Romania, dramele unor oameni pentru care pacea reprezinta cea mai puternica dorinta. Una dintre cele mai de impact campanii a fost cea prin care Stirile Kanal D si Christian Sabbagh s-au implicat, alaturi de Ministerul Afacerilor Externe, in operatiunea de salvarea a 33 de romani captivi in infernul din Libia. Prin toate demersurile sale, Christian Sabbagh a dovedit devotament si iubire fata de conationalii sai si nu numai, luptand, cu metodele jurnalistului de investigatie, pentru o lume mai buna.