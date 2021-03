Christian Sabbagh, de 11 ani la pupitrul știrilor Kanal D! Polițiștii îl respectă pentru reportajele realizate: „Vă așteptăm să reveniți alături de cei din linia întâi”

In articol:

Christian Sabbagh este unul dintre cei mai buni și apreciați oameni de presă din România. Prezentator al jurnalului de știri Kanal D, Sabbagh se clasează printre cei mai mari jurnaliști de investigație din țara noastră. A fost autorul mai multor reportaje inedite de investigație și a participat activ la acțiunile organelor legii în lupta contra criminalității sau a proxenetismului. Inițial, a vrut să devină polițist, însă acum a ajuns să arate lumii cum își riscă viețile și ce sacrificii fac acești oameni pentru a ne apăra.

„Indiferent ce fac in aceasta viata, ca sunt jurnalist, prezentator de stiri, corespondent de razboi, sufletul meu ramane alaturi de aceasta institutie fundamentala a statului roman!”, a scris jurnalistul pe pagina sa de Instagram.

Christian Sabbagh[Sursa foto: Captură KANAL D]

Christian Sabbagh prezintă Știrile Kanal D de peste un deceniu

S-a făcut remarcat prin stilul original de a prezenta știrile Kanal D. De 11 ani continuă să-și facă meseria cu aceeași pasiune și profesionalism cu care a obișnuit de fiecare dată. Fiecare apariție a sa a fost impecabilă din punct de vedere jurnalistic.

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre Laurette. “Eu am dus-o la spital…”- bzi.ro

Citeste si: Christian Sabbagh, doctorul Cristian Andrei si "Bursucul" au incercat sa faca portretul criminalului din poligonul de tragere! Uite ce au spus despre ucigas!

„In urma cu 11 ani, va spuneam pentru prima data: “Buna seara doamnelor si domnilor, indiferent ca va aflati la doi pasi de mine sau la mii de kilometri”, din postura unui prezentator de stiri. Va multumesc ca in toata aceasta perioada m-ati primit in casele dumneavoastra, nu ca un crainic tv, ci ca un membru de familie. Ne revedem in weekend, la Stirile Kanal D!”, a scris prezentatorul TV pe Facebook.

Christian Sabbagh[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jurnalistul a fost felicitat de mii de oameni, inclusiv polițiști

Este o zi specială pentru Christian Sabbagh, pentru că acum 11 ani, în aceeași zi, a apărut pentru prima dată la Kanal D, iar de atunci continuă să impresioneze prin modul în care își execută meseria. Mii de telespectatori care-l urmăresc la știri au ținut să-i scrie câteva rânduri, în care să-l felicite pentru toate realizările pe care le-a avut în cariera sa. Printre ei au fost și cei care îmbracă zilnic uniforma de polițiști.

Citeste si: Motivul pentru care Christian Sabbagh si echipa lui au fost atacati cu pietre si topoare! "Am fost jurnalist de razboi si am vazut multe la viata mea, dar ce s-a intamplat la Tileagd depaseste orice imaginatie"

„Felicitări și RESPECT pentru întreaga activitate. Nu vom uita niciodată emisiunile alături de noi, polițiștii. Ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag să reveniți, dacă doriți, alături de linia 1. Ați fost și sunteți un exemplu pozitiv, o sursă de inspirație pentru multe suflete din România, pentru mai multe generații, care ulterior au devenit polițiști. Vă doresc din suflet să aveți parte de tot ce e mai bun pe lumea asta. Totul pentru țară, totul pentru români!”, i-a transmis un polițist, cu ocazia împlinirii celor 11 ani de când prezintă știrile Kanal D.

Mesajul unui polițist pentru prezentatorul de știri[Sursa foto: Facebook ]