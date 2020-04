In articol:

Christina Ich este zilele acestea protagonista unui imens scandal în online care a plecat de la o campanie pe care atât ea cât și Flick și Răzvan Popescu au promovat-o. Este vorba despre o strângere de fonduri pentru Institutul Cantacuzino.

Pentru că Cetin Ametcea i-a adus o serie de acuzații Christinei Ich, printre care și faptul că videoclipul de promovare ar fi unul făcut după indicații clare, influencerița a răspuns în stilul ei caracteristic.

Ce spune Christina Ich despre acuzațiile apărute în online, referitoare la campania de donare pentru Institutul Cantacuzino

În primă fază, marți seara, Christina Ich a postat o serie de Instastory în care își exprima nedumerirea și șocul cu privire la acest scandal care a izbucnit dintr-o dată în mediul online. Apoi a venit cu dovezi prin care a arătat că videoclipul de prezentare este realizat de ea în colaborare cu un fotograf profesionist.

După câteva ore în care Ich nu și-a exprimat părrerea în stilul ei caracateristic, vedeta nu a mai rezistat și a făcut o serie de clipuri în care a spus lucrurilor pe nume. Christina Ich a argumentat că bloggerul Cetin Ametcea a folosit acea greșeală de comumicare de pe site în defavoaea ei pentru a-i scădea din notorietatea de pe Instagram.

„Mie nu imi spune niciodată nimeni, nimic, mă! Eu nu respect briefuri, texte, nu mă interesează. Asta ste diferența între Cristina calmă vrând să transmită un mesaj și Cristina când se enervează. De ce mă acuzați pe mine că aș face bani din donații? Pentru că voi ați face asta.

Pentru că voi sunteti niște mizerii. Eu prostituată și voi niște mizerii. Acel porc (că altfel nu am cum să-l numesc), gras cu familie acasă, cu soție, cu copil, acel porc care jignește gratuit vrând să-i fac un scurt, am să-ți transmit în felul următor: să ți-l facă mă-ta! Am să te văd atunci când o să crească fiica ta cam cât o să te doară, nu știu dacă ai băiat sau fată, dar dacă e fată, o să vreau să văd atunci când crește și o mizerie ca tine o s-o facă prostituată. Vreau să văd atunci când o s-o facă cât o să te doară.”, a spus Christina Ich pe Instagram.

Christina Ich a menționat că fost sfătuită de către echipa ei că ar fi mai bine să nu apară în online zilele acestea, dar ea a vrut să demonstreze că nu are nimic de ascuns și a început să facă haz de necaz în stilul ei caracteristic. La un moment dat, Cristina și-a dedicat chiar și o piesă pentru a „sărbători" faptul că a devenit „șomeră pe Instagram”.