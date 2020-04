Christina Ich, așa cum fanii rar au văzut-o! A izbucnit în lacrimi

In articol:

Frumoasa influenceriță s-a prezentat în fața fanilor ei așa cum rar s-a întâmplat. Ea a început să plângă când a a aflat că mai multe persoane au acuzat-o că încearcă să câștige bani pe baza unor campanii caritabile.

„Cât hate mi-am luat de ieri până astăzi...Și de la oameni pe care i-am cunoscut și i-am ajutat. Eu înțelesesem de la voi că sunt plătită pe drepturi de imagine, ceea ce s-a întâmplat. Am semnat un contract acum șase luni, înainte de COVID-19. Cum să vă gândiți, eu care refuz campanii, că vă iau banii. Ce mizerie de om ar trebui să fii? O fată mi-a zis că a dat din salariul ei...”, a clarificat Christina Ich.

Prin InstaStory-urile pe care le-a postat, influencerița a încercat să lămurească că nu câștigă niciun ban din donații, ci ea a fost plătită pe drepturi de imagini.

„Ceea ce este deranjant este să credeți că eu aș putea să iau vreodată bani de la voi și să-i bag în buzunar. Înțeleg că toată lumea acum încearcă să facă bani, să profite cât mai mulți. Frate, suntem oameni! Am un copil! Cum m-ar ajuta pe mine să iau bani de la o fată care și-a donat din bursă sau din salariu? Cam câtă minte să ai..? Nu aș putea să dau ochii cu nimeni dacă aș face asta”, a mai spus vedeta.

Frumoasa brunetă nu a mai rezistat și a izbucnit în lacrimi, ea spunând că a fost acuzată de persoane apropiate că a încercat să bage bani în buzunar pe urma acestei campanii.

„Mă doare că au fost oameni care țineau la mine și mi-au zis: ”Chris, nu pot să cred că faci chestia asta”. Eu nu accept așa ceva. Cum să mă bucur la donațiilor lor? Eu cred că n-aș putea dormi noaptea”, a completat Ich.

Christina ICH, declaraţie BOMBĂ despre relaţia cu Piţi jr.! Credeai că se înţeleg perfect, dar uite care este adevărul! "Îi vine să mă arunce de la balcon"

Christina ICH, declaraţie BOMBĂ despre relaţia cu Piţi jr.! Credeai că se înţeleg perfect, dar uite care este adevărul!

Superbul model a spus că, în ciuda poveştii de iubire pe care o trăieşte, trece des de la o stare la alta şi are momente când simte că intră în depresie.

"Nu am mai avut chef să stau pe instagram. În ultima vreme am avut parte de transformări psihice grave, dar m-am uitat totuşi la voi, cu relaţiile voastre perfecte...Nu, voi nu aveţi niciodată depresie, aveţi o viaţă minunată. Eu una, două zile sunt bine şi celelalte nu, iar iubitului meu îi vine să mă arunce de la balcon. Iar eu nu pot să spun că sunt isterică, urlu de şapte ori pe zi, dar nu sunt, am relaţia perfectă", a spus Ich pe insta story, enervată la culme de persoanele publice care şi-au construit o viaţă virtuală fără cusur pe reţelele de socializare. (Citeste si: Cristina Ich și Alex Pițurcă se pregătesc de nuntă și de botez)