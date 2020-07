Christina Ich, primele declarații despre botezul secret al fiului!

In articol:

Christina Ich și Alex Pițurcă au publicat mai multe imagini de la evenimentul important din viața lor.

Cuplul a ales o locație de poveste pentru fericitul eveniment. Cei doi au sărbătorit alături de familie și prieteni, creștinarea lui Noah. Petrecerea a avut loc la Palatul Mogoșoaia.

Pentru o asemenea locatie selectă și de vis, Cristina Ich și Alex Pițurcă au scos din buzunar nu mai puțin de 2.500 de euro în decursul a câtorva ore, toate aliniându-se perfect cu cadrul de poveste. Cadrul romantic și boem a fost pus la punct cu ajutorul decorațiunilor din trandafiri albi, crini și mărgăritari .

Cristina Ich a strălucit la botezul micutului său, fiind la fel de superbă cum ne-a obișnuit la fiecare apariție, însă pentru această ocazie a optat pentru rochie albă care a costat aproape 2.000 de euro, asortând-o cu o pereche de sandalele cu pietre prețioase, ce au costat 850 de euro.

Printre invitații ce s-au numărat la botezul de vis, au fost surprinșiși Cristi Borcea, Denisa de la Bambi, precum și cunoscută creatoarea de modă, Ana Radu, acompaniată de soțul ei, Alex Gavriluț, care au fost și nașii micuțului Noah Alexandru.

”Au fost de toate”, declarațiile Christinei Ich

„A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Am rupt ringul de dans. Am stat până la 4 dimineața și toată lumea mi-a spus că a fost cel mai frumos botez. A fost un vibe foarte mișto. Și locația pe peluză. Am ales exact să încapă toată lumea. A fost prea perfect. Am ales împreună cu Alexandru, voiam la castel dinainte de pandemie. Ne gândeam prin Franța. Fiind un eveniment privat de 50 de persoane, am respectat numărul de persoane. Am facut șase mese și ne-am ocupat în amănunt. În două săptămâni a fost gata. Eu am ales aranjamantele, de meniu s-a ocupat tatăl lui Alexandru. Au fost de toate: de la icre negre, la platou românesc.” , a povestit Cristina Ich.

Citeste si: Record alarmant de decese cauzate de COVID: 31 de persoane au murit în ultimele 24 de ore

Citeste si: Românca depistată cu coronavirus în Creta s-a plimbat 3 zile pe insulă înainte de a fi pusă în carantină. Spune că nu voia să-și strice vacanța

Citeste si: Livian, primele declarații despre participarea în sezonul 3 Puterea dragostei: „Mai dăm și noi...”

Ce rol a avut Victor Pițurcă la botez?

Cristina Ich a dezvăluit că totul a ieșit excat cum și-a dorit, invitații spunând că a fost cel mai frumos botez la care au participat vreodată, explică AntenaStars.

Christina a dezvăluit în continuare că Victor Pițurcă s-a ocupat de meniu, alegând atent ceea ce a urmat să fie în meniu, pentru a satisface toate posibilele nevoi ale invitațiilor.

Anul trecut, de ziua ei, Cristina Ich a fost cerută în căsătorie Alex Pițurcă de față cu mai mulți prieteni. Surpriza a fost una de proporții, pentru că șatena credea că avea să fie doar o ieșire în oraș de ziua ei.

La scurt timp, Cristina a publicat și pe contul ei de Instagram momentul emoționant în care a fost cerută de soție. Până la acest moment, șatena nu a oferit detalii despre nuntă.