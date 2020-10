Ich a fost amendată

Christina Ich și-a reluat războiul cu bloggerii influenți din România, început după campania donațiilor pentru spitalul de copii. Instagramista a fost atacată dur după ce a făcut un scandal monstru pentru că un polițist ”cordit” ar fi amendat-o în trafic pentru că ținea telefonul în mână, în timp ce conducea. Ich spune că a fost jignită și umilită de tânărul polițist și că deranjant nu a fost că a amendat-o ci modul în care i-a vorbit.

Mihai Vasilescu: ”Sper că polițistul a știut pe cine a oprit”

Un prilej perefect pentru bloggerii din România s-o atace pe Christina Ich, mai ales că aceasta are deja ”antecedente”.

”Păi ea e Cristina Ich, boss, cum să vină un puști cordit, fie el și polițist, să-i DEA EI amendă? Păi el nu știe cine e ea? Că acum bagă un story și-l face de un căcat planetar, etete la el. Well, sper din toată inima că polițistul a știut exact pe cine a oprit, mi-ar crește și mai mult respectul pentru el.

Și nu, păpușe, poliția nu te oprește pentru că stai pe waze, ci pentru că stai pe waze CU TELEFONUL ÎN MÂNĂ. Deși tu n-ai cum să înțelegi, este o uriașă diferență între cele două ipostaze. Pentru că legea spune că n-ai voie să conduci ținând telefonul în mână, indiferent că stai pe waze, faci un story sau citești tare, cu intonație, Critica Rațiunii Pure”, a scris bloggerul Mihai Vasilescu.

Zoso: ”Sunt scumpe suporturile de telefon, poate un barter, ceva...”

Zoso, un alt blogger cu greutate, a atras atenția că pentru a folosi aplicațiile GPS de pe telefon, în timpul mersului, ai nevoie de un suport special.

Christina Ich se ceartă cu bloggofera

”Awww, a prins-o polițistul că făcea live-uri la volan și ea a dat-o repede că nu are unde pune telefonul și de fapt se uita în Waze. Sunt scumpe rău suporturile de telefon, aparent. Poate un barter cu ... sau .... ceva, să primească unul din ăla mișto, să nu mai ia biata fată amenzi și să se ia nesimțiții de polițiști de ea”, a scris și Zoso.

Christina Ich: ”Bloggerii ne urăsc pentru că le-am luat pâinea de la gură”

Christina Ich s-a enervat și le-a dat replica bloggerilor, cu care este în război încă de la începutul acestui an.

”S-a trezit și bloggerul să scrie... s-a trezit și ăla care trăiește din articolele despre femei și despre bloggerițe... Bună dimineața, ce faci Cap de Leu? Da, da, despre tine vorbesc. Ce faci măi, șoșonele, ia să vedem câți bani faci de data asta?

Știți, ăștia care scriu, se dau mari bloggeri... noi, practic, influencerii ăștia de c..., semianalfabeți, noi le-am luat pâinea de la gură. Și ei ne urăsc de moarte, adică din c..., analfabete, nu ne scot, ne-ar da una-n cap, cum au prins astăzi... că nici măcar nu știe ce s-a întâmplat acolo... ”Păi Christina l-a făcut puști cordit”... Păi l-am făcut, l-aș fi făcut și mai rău, la cum s-a comportat”, a spus Chisrina într-un InstaStory.

Zoso a replicat: ”Da, pisoi, după capul tău, noi suntem concurenți pe business. aham. și nu, nu trăiesc de pe urma ta, stai liniștită, asta îți spui tu ca să îți justifici ție de ce râde lumea de tine. gimnastică mentală. hai, mai zi cu contractul de imagine cu chiareu și alte minuni”, a mai spus Zoso.