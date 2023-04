Cine a avutat-o pe Minodora să devină cunoscută?! Artista spune că îi va fi recunoscătoare toată viața: „Consider că este o minune”

In articol:

Minodora se poate mândri cu o carieră demnă de invidiat în lumea muzicii românești, însă aceasta îi este recunoscătoare unei singure persoane pentru tot succesul de care a avut parte. Un alt lucru care a ajutat-o foarte mult a fost și faptul că știa ce își dorește de la viață încă de când de la o vârstă destul de viață și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru

Artista știa încă de mica ce vrea să devină

a ajunge acolo unde și-a dorit.

Cântăreața a știut dintotdeauna ce carieră vrea să urmeze și îi este recunoscătoare divinității pentru că a înzestrat-o cu o voce plăcută, care a fost rapid îndrăgită de public. Minodora a mărturisit că încă de când era mica se ruga să fie apreciată de oameni. Vedeta și-a exersat semnătura încă din adolescență, sperând ca într-o zi să aibă ocazia de a oferi autografe.

„În primul rând, faptul că Dumnezeu mi-a dăruit vocea pe care o am, consider că este o minune. Consider că sunt o persoană binecuvântată. De cam eram mai mică îi ceream să am succes, să mă placă oamenii, să am aplaude, să dau autografe. Mi-am exersat foarte mult semnătura în gimnaziu și speram ca într-o bună zi să dau autografe. Cântam cu un deodorant pe post de microfon.” , a declarat aceasta, potrivit antenastars.ro.

Unde va petrece vedeta ziua de Paște

Nu mai e mult până când oamenii vor fi alături de familial or în jurul mesei de Paște însă, Minodora nu uită nici în aceste momente importante de meseria ce a consacrat-o. Astfel, artista va fi în acea zi la Londra pentru a-i bucura pe oamenii de acolo cu melodiile sale. Însă, imediat ce se va termina concertul, artist ava merge acasă la tatăl ei, apoi va petrece alături de familia sa.

„Eu voi fi pe scenă la Londra, vom cânta și apoi voi veni acasă a doua zi. Voi petrece aici cu familia. Apoi voi ajunge și la tatăl meu.”, a mai precizat cântăreața.

