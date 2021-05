Cine a câștigat jocul de recompensă la Survivor România, 20 mai 2021. Miza jocului este inedită. Concurenții nu au mai avut parte de asta până acum

In articol:

Concurenții din ambele echipe au dat totul pe traseu, pentru a câștiga cea mai mare miză pentru ei. Drept recompensă, echipa câștigătoare se va bucura de o surpriză de care nu a mai avut parte niciun concurent până acum.

Joc de recompensă inedit. Concurenții au avut parte de o surpriză

Înainte de începerea jocului, Războinicii s-au arătat încrezători în forțele lor, chiar dacă echipa este mai mică decât echipa Faimoșilor.

Marius: Am rămas doar 5, dar ăștia 5 o să fim mai puternici ca Faimoșii. Le vom demonstra Faimoșilor și celor de acasă că o să putem învinge. Vom da tot ce putem pentru a le face față Faimoșilor.

Maria: Am stat și ne-am gândim, cea mai bună atitudine e să nu ne mai stresăm că va mai ieși unul dintre noi.

Ne-am schimbat strategia, atitudinea, suntem încrezători și am vrea să mai scoatem din ei că sunt cam mulți.

Andrei: Eu personal nu pot să spun că am o dispoziție bună. Am rămas 5, dar moralul nu l-am scăzut, am avut discuții și sperăm să nu mai plece nimeni. Chiar dacă am pierdut doi oameni, am rămas cei care am adus puncte. Rămâne să vedem dacă e un avantaj sau dezavantaj.

Războinicii, strategii în timpul jocului[Sursa foto: Captură KANAL D]

În tabăra Faimoșilor există și bucurie și tristețe. Culiță și Sebastian nu se vor bucura de recompensă, în cazul în care ei vor câștiga. Culiță și Sebastian sunt pedepsiți să nu se bucure de prima recompensă din această săptămână, pentru a-și plăti, astfel, greșelile din trecut.

Culiță s-a îndepărtat mai mult decât are voie de camp și a fost căutat de echipa de producție, iar Sebastian a încercat să comunice cu soția de pe un telefon.

Sebastian: Sunt foarte fericit că am rămas în competiție. În continuare vreau să dau totul pe trasee, să văd cât pot.

Raluca: Am dormit bine, sunt pregătită, abia aștept și recompensa.

Cucu: Pentru mine astăzi începe Survivor România pentru că mi s-a spus că am avut noroc cu Bogdan din echipa Războinicilor că era mai slab decât mine și vreau să văd ce se întâmplă.

Faimoșii, strategie în timpul jocului de recompensă[Sursa foto: Captură KANAL D]

Miza pentru jocului de recompensă are legătură cu peisajul pe care concurenții îl văd când sunt pe insulă. Este vorba de o ambarcațiune și echipa câștigătoare va primi o petrecere pe catamaran, așa cum se numește ambarcațiunea, cu snacks-uri, vin și dansatori.

Ștefan: Îmi doresc să câștig și îmi pare rău pentru Culiță și pentru Sebi că nu pot lua parte. Cine greșește, plătește! Sper să fie prima dată când vor plăti

Albert: Frumoasă recompensă. Chiar vorbeam în camp că ne-ar plăcea să ieșim din rutina asta.

Cine a câștigat jocul de recompensă la Survivor 20 mai 2021

Concurenții au avut de parcurs un traseu mixt, apă și sol. Un traseu cu multe obsacole, cu bazine de apă. La proba de final concurenții au avut de doborât prin lovitură directă cu săculeți cu nisip cuburile așezate pe stâlpi. Au jucat trei băieți și două fete.

Jocul a fost deschis cu punctul adus de Marius pentru Războinici. Zanni s-a luptat pe traseu cu Andrei și a reușit să aducă egalitatea pentru Faimoși. Andreea a adus punct pentru Faimoși și scorul a ajuns la 2-1. Albert a jucat cu Cosmin și a adus egalitatea pentru Războinici, scorul este de 2-2. Elena a pierdut în fața Mariei, iar scorul a ajuns la 3-2 pentru Războinici. Andrei a reușit să câștige punctul în fața lui Culiță și a dus scorul la 4-2 pentru Războinici. Ștefan a adus punct pentru Faimoși și a ridicat scorul la 4-3. Elena a reușit să aducă punct și egalitate între echipe, scorul este de 4-4. Scorul a ajuns la 5-4 pentru Războinici, după ce Albert a adus cel de-al doilea punct pentru echipa sa. Maria a adus și ea punct pentru Războinici și scorul a ajuns la 6-4 pentru echipa albastră.

În timpul jocului, Culiță și Raluca au avut un schimb de replici, iar Faimoasa a aruncat cu nisip în cântăreț.

Culiță și Raluca, conflict în timpul jocului[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marius a adus al doilea punct al său pentru echipă și a dus scorul la 7-4 pentru Războinici. Andreea a reușit să aducă punct pentru Faimoși și astfel scorul ajunge la 7-5 pentru Războinici. Cucu și Andrei se întâlnesc pe traseu, iar punctul a fost câștigat de Cucu, scorul a ajuns la 7-6 pentru Războinici. Elena și Maria s-au întâlnit din nou pe traseu, iar cea care a reușit să aducă punctul a fost adus de Maria. Este 8-6 pentru Războinici. Cosmin și Albert se întâlnesc din nou pe traseu, iar cel care a reușit să aducă punctul a fost Cosmin și a adus scorul la 8-7. Ștefan și Andrei luptă pe traseu, iar cel care a reușit să dărâme primul cuburile a fost Andrei și a dus scorul la 9-7 pentru Războinici. Adelina și Elena se întâlnesc din nou pe traseu.

Războinicii au câștigat jocul de recompensă cu scorul de 10-7

Adelina a câștigat ultimul punct și a adus victoria Războinicilor.