Cine a fost Gertrude Ederle, prima femeie care a traversat înot Canalul Mânecii

In articol:

Gertrude Ederlea a reușit, după a doua tentativă, să traverseze înot Canalul Mânecii, deși multe voci susțineau că performanța este una de neatins pentru o femeie. Americanca a înotat distanța dintre Cape Griz-Nez și Kingsdown, Kent, într-un timp record de 14 ore, pe când avea doar 19 ani.

Cine a fost Gertrude Ederle

Gertrude Ederle s-a născut în Manhattan, New York, pe data de 23 octombrie 1905, într-o familie numeroasă de imigranți germani. Mai avea încă doi frați și trei surori, iar tatăl său, Henry Ederle, avea o mică măcelărie pe Amsterdam Avenue. Familia deținea însă și o casă de vacanță în Highlands, New Jersey, iar acolo tatăl și-a învățat fiica să înoate.

Citeste si: Ce înălțime are David Popovici, puștiul minune care a făcut senzație la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020

Americanca declara că a fost un „copil al apei”, simțindu-se fericită de fiecare dată când se afla între valuri. La vârsta de cinci ani, Gertrude Ederle a dezvoltat grave probleme de auz, în urma îmbolnăvirii de rujeolă. „ Doctorii mi-au spus că voi auzi din ce în ce mai rău dacă voi continua să înot, dar am iubit atât de mult apa încât nu m-am putut opri”, avea să mărturisească mai târziu.

La începutul anilor ”20, tânăra a devenit sportiv profesionist, iar în scurt timp a stabilit noi recorduri ale Statelor Unite, în diverse probe feminine, pe distanțe ce au variat între 100 și 800 de metri. Doar într-o singură după-masă din anul 1922, la Brighton Beach, Brooklyn, a bătut șapte astfel de recorduri. Între 1921 și 1925 a deținut 29 de recorduri mondiale și naționale.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

În 1924, a fost membră a echipei de înot a Statelor Unite, cu care a participat la Olimpiada de la Paris. A cucerit aurul cu echipa la proba de 400 de metri liber, dar și două medalii de bronz în probele individuale de 100 și 400 de metri liber. După olimpiadă, Trudy a renunțat la competițiile de amatori și și-a canalizat toată atenția către alt proiecte.

Gertrude Ederle, prima femeie care a traversat înot Canalul Mâne

A trecut la profesioniști și, în 1925, a stabilit un record ce avea să reziste timp de 81 de ani! A înotat între Battery Park (Manhattan, New York) și Sandy Hook (New Jersey), pe distanța de 22 de mile (35 km), în 7 ore și 11 minute.

Pe data de 6 august 1926 Gertrude Ederle, poreclită „Trudy”, reușea să bată toate statisticile și să pună stop prejudecăților în ce privește femeile care fac sport. Publicația New York Times titra atunci că „în sport e cea mai mare performanță reușită vreodată de o femeie sau de... un bărbat!”.

Citeste si: Cine este Antonio Colamonici, antrenorul italian care i-a adus României doua medalii la JO de la Tokyo 2021

În prima parte a cursei, o bună bucată de vreme, după cum avea să mărturisească mai târziu, a ținut ritmul cântând melodia „Let Me Call You Sweethart”. Din barca ce o însoțea, echipajul ei îi arăta din când în când câte-o pancartă cu texte de genul „Un volan” sau „două roți”, pentru că premiul consta într-un autoturism.

Trudy a traversat strâmtoarea care separă Anglia de Franța cu două ore mai puțin decât cel mai bun timp obținut până atunci. De altfel, până în 1926, doar cinci bărbați se încumetaseră să străbată înot distanța dintre Marea Britanie și continent. Prima trecere, cel puțin prima trecere înregistrată, ce a avut loc pe data de 25 august 1875, i-a aparținut căpitanului englez Mathew Webb.

Citeste si: Un nou record olimpic pentru România! Ancuța Bodnar și Simona Radiș au obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo

După performanța colosală, președintele în funcție al Statelor Unite, Calvin Coolidge, a făcut referire la ea ca fiind „America”s best girl”, iar succesul a determinat alte 60.000 de americance să-și dorească un certificat de înot „Red Cross”.

Gertrude Ederle însă nu era pregătită pentru o asemenea adulație, iar după o cădere nervoasă severă și-a pierdut auzul. După cel de-al doilea război mondial, a devenit profesor de înot la o școală din New York destinată copiilor cu deficeințe de auz. Deși veniturile sale nu au fost niciodata mari, sportiva a fost mândră d ece a realizat. „Nu am de ce să mă plâng. Sunt satisfăcută. Eu nu sunt genul acela de persoană care să fie nemulțumită că nu poate ajunge la lună, atâta timp cât am stelele”, spunea ea.