In articol:

Greta Garbo se numără printre cele mai mari actrițe internaționale din toate timpurile. Apogeul său cinematografic a avut loc între anii 1920 și 1930.

Cine a fost Greta Garbo și cum a devenit actriță internațională

Greta Lovisa Gustafsson s-a născut la Stockholm, în Suedia, pe data de 18 septembrie 1905. Și-a trăit copilăria într-o mahala săracă şi pentru a-şi câştiga existenţa s-a angajat încă de la o vârstă fragedă.

Greta Garbo făcea parte dintr-o familie săracă, fiind nevoită să renunțe la școală și să înceapă să muncească de la 14 ani la un magazin de confecții. În anul 1922, Greta a fost remarcată de regizorul Erik. A. Petschler care i-a oferit un mic rol.

Citeste si: Cine a fost Greta Garbo și de ce era supranumită „Sfinxul suedez”

În perioada 1922 – 1924, Greta Garbo a studiat la Teatrul Dramatic Regal din Stockholm pentru a-şi îmbunătăţi talentul actoricesc, pe care îl descoperise. Primeşte rolul lui Elizabeth Dohna, în filmul "Gosta Berlings saga" realizat după romanul omonim al scriitoarei suedeze Selma Langerlof.

Cine a fost Greta Garbo. Se împlinesc 32 de ani de la moartea marii actrițe [Sursa foto: Profimedia]

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

În 1925, la doar 20 de ani, Greta are norocul să fie descoperită de omul potrivit la locul potrivit.

Tânăra a fost remarcată de regizorul Mauritz Stiller care i-a oferit și numele de „Garbo” și i-a asigurat un contract cu Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) la Hollywood.

Managerul MGM, Louis B. Mayer a rămas plăcut impresionat de mica actriţă şi a dorit să îi majoreze salariul. Pe lângă partea financiară, Greta a obţinut şi un contract exclusiv. Casa de producție MGM i-a remodelat sprâncenele, i-a îndreptat părul, dinţii şi au supus-o unei cure de slăbire.

Astfel a reușit să obțină o imagine exemplară pentru public. În 1927, după interpretarea rolului în "The Flesh and the Devil", Greta Garbo devenea actriţă internaţională.

Citeste si: La mulți ani, Paul Sorvino! Actorul a împlinit 83 de ani

Greta obține rolul principal în primul film sonor "Anna Christie", iar prima replică pe care o spune este: „Dă-mi un whisky”. Sloganul de promovare pentru actriţă a fost „Garbo vorbește!”. Este nominalizată la Premiile Academiei Americane de Film, pentru “cea mai bună actriţă”.

Greta Garbo a iubit un singur bărbat

John Gilbert a fost sigurul bărbat pe care Greta Garbo l-a iubit. Iubirea lor a fost atât de puternică, încât planificaseră nunta, dar fix în ziua cu pricina, Greta Garbo a luat decizia de a-l părăsi, anulând nunta. Părăsit de iubirea vieții lui, John Gilbert a picat în patima alcoolului și zece ani mai târziu şi-a pus capăt zilelor.

„Atunci când am turnat alături de dânsa, mi-am dat seama cu câtă intesitate ştie să joace. Era rece ca gheaţa şi arzătoare ca jăratecul în rolurile intepretate. În timpul unei scene, stăteam amândoi în genunchi. Când Greta a ridicat spre mine capul am surprins în ochii ei o privire graţioasă, caldă, care m-a emoţionat până în adâncul fiinţei mele", a spus Gilbert într-un interviu.

Cine a fost Greta Garbo. Se împlinesc 32 de ani de la moartea marii actrițe [Sursa foto: Profimedia]

Greta Garbo a murit pe 15 aprilie 1990, la New York

La finalul carierei sale, după 20 de ani de actorie, Greta Garbo şi-a trăit următorii 50 de ani, discret, într-un apartament de şapte camere în Manhattan, New York. Artista nu s-a căsătorit niciodată şi nu a avut nici copii. Spre sfârşitul vieţii s-a tratat cu succes de cancer la sân.

La 84 de ani, pe data de 15 aprilie 1990 moare la spital în New York, din cauza unei pneumonii şi insuficiente renale. Artista a fost incinerată şi în anul 1999, cenuşa a fost adusă în oraşul ei natal, Stockholm.