Cine a fost marea dragoste a lui Mihai Petre înainte să o întâlnească pe Elwira! Acum este soția unui cunoscut om de la radio

In articol:

Mihai Petre trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Elwira, însă nu multă lume știe cine a fost femeie care i-a furat inima coregrafului înainte de a o întâlni pe actuala sa parteneră de viață.

Mihai Petre și Elwira Duda s-au cunoscut în cadrul unui concurs de dans care a avut loc în Republica Moldova. La acea vreme erau doar niște adolescenți care s-au plăcut și iată că viața i-a ținut împreună și până în ziua de astăzi. Cei doi au o viață minunată și încă trăiesc o poveste de dragoste după două decenii de la căsătorie alături de minunetele lor fiice.

Mihai Petre și Elwira [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Irina Fodor a întâmpinat primele complicații după ce au început filmările la „Asia Express”: „Doamne ferește!” Cu ce problemă s-a confruntat

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Mihai Petre a avut o relație cu actuala soție a lui Mihai Morar

Mihai Petre se iubește la nebunie cu Elwira, soția sa, însă înainte de a-i apărea în cale cea alături de care avea să-și întemeieze o familie, dansatorul a avut o relație adolescentină cu Gabriela, actuala parteneră de viață a lui Mihai Morar.

Cei doi au avut o relație când se aflau la liceu și, dintr-o prietenie sinceră, au ajuns să aibă o relație de iubire care a durat ceva vreme.

Drumurile i-au separat la un moment dat, se pare, iar acum fiecare este foarte fericit alături de familia sa.

Citeste si: Mihai Petre și Elwira Petre, participă la Asia Express 2021: "Marea mea ieșire din zona de confort se întâmplă anul acesta la Asia Expres"

Cum s-au îndrăgostit Mihai Petre și Elwira

Mihai Petre și Elwira s-au întâlnit dintr-o pură întâmplare în Republica Moldova acum mulți ani, iar de atunci au rămas împreună.

La un moment dat, în cadrul unui interviu, Mihai Petre a vorbit despre cum s-a îndrăgosit de soția sa și, de asemenea, cum au ajuns să danseze pentru prima dată împreună.

„ Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca tine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu ”, a povestit Mihai Petre.