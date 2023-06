Cine a fost marea iubire a lui Ion Țiriac. Fosta parteneră i-a dăruit doi copii

In articol:

Cine a fost marea iubire a lui Ion Țiriac. După ce s-au despărțit în 2001, cei doi au rămas în relații bune, iar jurnalista îl apreciază nespus pe fostul jucător de tenis.

Marea iubire a lui Ion Țiriac se numește Sophie Ayad și este jurnalistă. Aceasta s-a născut în Germania, dar are origini egiptene și franceze.

Atunci când l-a cunoscut pe Ion Țiriac, jurnalista avea doar 29 de ani. Au trăit o poveste frumoasă de dragoste vreme de 9 ani. După despărțire, cei doi copii pe care îi au împreună au rămas alături de ea, în Monte Carlo.

În prezent, Sophie Ayad are 53 de ani și locuiește la Milano, oraș în care fiica ei a absolvit facultatea anul trecut.

Chiar dacă nu au rămas împreună, jurnalista se consideră norocoasă că și-a petrecut 9 ani din viață alături de Ion Țiriac și nu regretă alegerile făcute.

„Cred că am fost într-adevăr foarte norocoasă în dragoste. Nimic nu durează pentru totdeauna, dar când am iubit, a fost din toată inima. Cred că puțini oameni experimentează iubirea așa cum am făcut-o eu. Deci sunt, de fapt, norocoasă”, a mărturisit Sophie Ayad.

Cum s-au cunoscut Ion Țiriac și Sophie Ayad

Ion Țiriac și-a cunoscut marea iubire în Munchen, în anul 1994, pe vreme când deținea mai multe afaceri în Germania. O prietenă comună, Barbara Beker, le-a făcut cunoștință, chiar dacă Sophie Ayad era într-o altă relație.

Povestea lor de dragoste a durat 9 ani, dar au rămas în relații bune.

Cei doi au împreună doi copii, Ioana și Karim. Sophie Ayad îl admiră în continuare pe Ion Țiriac pentru felul lui de a fi și pentru faptul că este un tată grozav.

„Le datorez totul mai întâi tatălui meu și apoi lui Ion. Sunt cele mai influente două persoane din viața mea. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare. Ion este una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-am putea întâlni și îi sunt datoare pe atât de multe planuri.

Nu știu dacă Ion a învățat ceva de la mine, dar sper că i-am adus oarecare fericire. Îl iubesc pe Ion, nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat!”, a declarat Sophie Ayad.

Ion Țiriac a iubit mai multe femei

Celebrul om de afaceri, Ion Țiriac, este cunoscut pentru relațiile lui cu femei frumoase și mult mai tinere decât el. Afaceristul a fost căsătorit o singură dată, cu Erika Braedt, o fostă jucătoare de handbal. Cei doi au divorțat în anul 1965, la doar doi ani după căsătorie.

La scurt timp, Ion Țiriac s-a îndrăgostit din nou. Fostul tenismen a avut o relație cu Mikette von Issenberg, mama lui Ion Ion Țiriac.Următoarea parteneră de viață a afaceristului a fost Heather MacLachan. Cei doi au format un cuplu în perioada 1984- 1992.

După despărțire, Ion Țiriac a întâlnit-o pe Sophie Ayad, frumoasa jurnalistă care i-a furat inima pe deplin. Relația lor de iubire a durat 9 ani și au devenit părinții a doi copii Ioana, singura fiică legitimă a lui Țiriac și Karim.

De-a lungul timpului, au apărut mai multe zvonuri legate de relațiile lui Ion Țiriac cu femei cunoscute din România. Printre ele, sunt menționate Andreea Marin și Ana Maria Ferentz.

