Cine a fost Nicolae Paulescu, românul care a inventat insulina. Află totul despre „părintele pancreinei”

Cine a fost Nicolae Paulescu, românul care a inventat insulina. Află acum ce studii are celebrul om de știință și vezi cum a descoperit insulina.

Cine a fost Nicolae Paulescu

Nicolae Constantin Paulescu a fost un om de știință român, medic fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină din București, care a contribuit la izolarea hormonului pancreatic antidiabetic, numit mai târziu insulină.

S-a n[scut la data de 8 noiembrie 1869, în București, unde a urmat cursurile Școlii primare de băieți nr. 1, iar apoi a mers la „Gimnaziul Mihai Bravul” (Liceul Mihai Viteazul), pe care l-a absolvit în 1888.

A fost interesat de științe, fizică și chimie, dar și de limbile stărine, astfel că a ales să studieze medicina la Paris. În anul 1897, Nicolae Paulescu a obținut titlul de medic cu teza Recherches sur la structure de la rate (Cercetări asupra structurii splinei).

În perioada1897-1898 a urmat cursuri de biochimie și fiziologie la Facultatea de Științe din Paris, obținând în 1899 titlul de Doctor în Științe cu lucrările Cercetări experimentale asupra modificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub influența diverselor poziții ale corpului și Cauze determinante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii de la poziția orizontală la verticală.

Mai târziu, în anul 1901, Nicolae Paulescu a obținut la Universitatea din Paris al doilea doctorat în științe cu dizertația „Studiu comparativ asupra acțiunii clorurilor alcaline asupra materiei vii”.

Nicolae Paulescu a decedat pe data de 19 iulie 1931, la București.

Cine a fost Nicolae Paulescu, românul care a inventat insulina [Sursa foto: Shutterstock]

Nicolae Paulescu și parcursul său profesional

Încă din timpul facultății, Nicolae Paulescu a lucrat în spitale din Paris, precum „Hôtel-Dieu” (extern, 1891-1894, intern, 1894-1897) și medic secundar (1897-1900) la spitalul Notre Dame du Perpétuel-Secours, ca adjunct al profesorului Lancereaux și secretar de redacție al revistei Journal de Médecine Interne.

Omul de știință a revenit în țară în anul 1900 și a fost numit profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină și Director al Clinicii de Medicină internă la spitalul St.

Vincent de Paul din București.

În anul 1922, Nicolae Paulescu a înființat, împreună cu Alexandru C. Cuza, Uniunea Națională Creștină, primul partid din Europa care a adoptat zvastica drept simbolul său oficial. Un an mai târziu, cei doi au pus bazele Ligii Apărării Naționale Creștine și au păstrat zvastica neagră în mijlocul tricolorului românesc ca însemn al noului partid.

Cine a fost Nicolae Paulescu, românul care a inventat insulina [Sursa foto: Shutterstock]

Nicolae Paulescu a descoperit insulina

De-a lungul timpului, Nicolae Paulescu s-a concentrat pe cercetări științifice, cu privire la metabolismul glucidelor, patogeneza diabetului zaharat, rolul pancreasului în asimiliția nutritivă, coagularea sângelui, mecanismul morții subite.

În anul 1916, Nicolae Paulescu a izolat substanța pancreină, injectând extractul său în vena jugulară a unor câini diabetici și observând că glicemia lor patologică a revenit temporar la normal. Din nefericire, aceasta nu putea fi utilizată la oameni, din cauza impurităților.

Pe data de 22 iunie 1921, Nicolae Paulescu a prezentat la Archives Internationales de Physiologie din Liege, Belgia, o lucrare amplă, numită „Cercetări asupra rolului pancreasului în asimilarea nutritivă”. Aceasta a fost publicată în numărul din august 1921 al acestei reviste.

Paulescu a solicitat apoi la Ministerul Român al Industriei şi Comerţului drepturile de brevet pentru metoda sa de fabricare a pancreinei, obţinut la 10 aprilie 1922 (brevetul nr. 06254).

În aprilie 1922, Nicolae Paulescu a prevetat pancreina. Substanța era un extract apos al omogenizatului tisular de pancreas bovin, purificat (parțial) prin acidulare cu acid clorhidric și neutralizat cu hidroxid de sodiu. Acest preparat a fost administrat de omul de țtință bolnavilor săi sub formă de clismă, dar nu a avut nici un efect asupra glicemiei.

Insulina a fost purificată suficient pentru uzul clinic, pentru prima oară, de biochimistul canadian James B. Collip în decembrie 1921 prin tratarea omogenizatului tisular de pancreas bovin cu alcool, eter și din nou alcool. Acest extract și-a dovedit eficacitatea în mod spectaculos începând din ianuarie 1922, când a fost injectat de Frederick G. Banting bolnavilor de la Toronto General Hospital.

„Insuficientă recunoaştere i-a fost acordată lui Paulescu, distinsul savant român care, în perioada în care echipa din Toronto abia îşi începea cercetarea, reuşise deja să extragă hormonul antidiabetic al pancreasului şi să-i demonstreze eficienţa în reducerea hiperglicemiei la câini diabetici”, a scris profesorul de fiziologie, Ian Murray, profesor de fiziologie la Anderson College of Medicine, într-un articol al revistei Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, în anul 1971.

Surse: ro.wikipedia.org, hotnews.ro