Cine a fost primul șot al lui Meghan Markle. Cum a primit acesta vestea divorțului de actriță

În urma cu mai mulți ani, pe când încă juca în filme, Meghan Markle a fost căsătorită cu un producător de televiziune. A divorțat de acesta cu trei ani înainte de a-l cunoaște pe Prințul Harry și de a deveni soția acestuia.

Cine a fost primul soț a lui Meghan Markle

Înainte ca Meghan Markle să între în familia regală și să devina soția Prințului Harry, aceasta a fost căsătorită cu Trevor Engelson, un producător de televizune, cu care a fost într-o relație timp de nouă ani. Aceștia au decis să meargă pe drumuri separate în anul 2013, iar vestea i-a șocat pe fanii actriței, mai ales că nimeni nu prevedea acest lucru. „Veștile triste (n.r. făcând referire la divorțul lor) au picat ca un trăsnet în vara anului 2013. A fost atât de surprins încât Trevor, chiar și după cinci ani, abia își ține în frâu mânia ”, a scrisautorul roial Andrew Morton în cartea despre viața fostei actrițe ”Meghan: A Hollywood Princess”.

De asemenea, părinții producătorului TV au rămas surprinși la auzirea veștii și au suferit enorm, mai ales că ei nu făceau diferențe între propriul lor copil și fosta actiță.

Și, de asemenea Trevor Engelson a fost foarte surprins de divorț

„Toată lumea din cercul lor de cunoscuți au fost foarte șocați, mai ales părinții lui Trevor, David și Leslie, care, potrivit unui apropiat de-ai lui Meghan Markle, au considerat-o ca și fiica lor”, mai spune autortul.

Megan Markle și Prințul Harry

Cum a început povestea de dragoste dintre Meghan și Harry

Meghan Markle și Prințul Harry s-au întânit în 2016, atunci când o prietenă comună a celor doi le-a aranjat o întâlnire în luna iulie a aceluiași an.

„Unul dintre primele lucruri despre care am vorbit când ne-am întâlnit prima dată a fost despre ce am vrea să facem pentru lumea în care trăim şi cât de pasionaţi suntem privind schimbările”,a mărturisit Meghan Markle.

După prima întâlnire s-au mau văzut doar o singură dată, când au mers împreună cu cortul ăn Botswana.

„Cred că după trei sau patru săptămâni am reuşit să o conving să meargă cu mine. Am campat sub cerul liber, iar ea a stat cinci zile cu mine acolo, ceea ce a fost absolut fantastic”,a povestit prinţul Harry.

De atunci Meghan Markle și Prințul Harry au fost de nedespărțit și au știut că sunt suflete pereche. Astfel, au decis să-și petreacă viața împreună din acel moment. Meghan a renunțat la actori și și-a însuțit noul rol de soție a unui membru regal.

Meghan Markle și Prințul Harry s-au căsătorit pe 19 mai 2018, iar pe 6 mai 2019 s-a născut și primul copil al cuplului, Archie Mountbatten-Windsor.